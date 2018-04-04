Елена Москалюк: "Так втянулась в фитнес, даже бегать начала!"

Приветствую вас, читатели любимого Myslo! Не устаю благодарить редакцию газеты за то, что дали мне шанс избавиться от лишнего веса, а вместе с ним и от лишних проблем!

С конца февраля руководство «Лиги чемпионов» предоставило мне «золотую карту» клуба. Теперь в моем распоряжении и бассейн, и хамам, и финская сауна!

А ещё у меня новый тренер Даниил Власов. Он внес немало корректив в мою систему тренировок. Разминка стала занимать гораздо больше времени, теперь уделяю должное внимание растяжке, кардионагрузки стали интервальными и я начала бегать! Для меня это большое достижение, никогда не бегала, даже школьницей «падала в обморок» после стометровки.

В клубе проходят групповые и индивидуальные тренировки по плаванию для детей и взрослых. В бассейн мы ходим вместе с сыном. Плаванием с Васей занимается Татьяна Перейма — человек, знающий свое дело. Буквально за несколько занятий сын освоился в воде, есть первые успехи.

Мой результат в проекте не самый лучший, но я довольна собой. Так приятно доставать из шкафа вещички, примерять и откидывать их в сторону, потому что они сильно велики!

Приятно покупать вещи размером 48−50, а не «чехол на танк» 56-го!

До конца проекта не успею избавиться от всех лишних кило. Но у меня есть и знания, и желание для достижения цели: талия — меньше 80 см, вес — не больше 70 кг!

Мои параметры. Вес вес 78 кг (97,5 кг), объем груди 102 см (115 см), талии 87 см (112 см), бедер 104 см (120 см).

В галерее фото, как я выгляжу сейчас, и как выглядела буквально семь месяцев назад.