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«Я худею!»
Татьяна Медведева: «Желание слопать сладкое меня покинуло»

Татьяна Медведева: «Желание слопать сладкое меня покинуло»

Всем привет! Мне вот стало интересно: много ли у кого в шкафах хранятся любимые вещи, которые уже совсем не в пору, но всё ещё ждут своего звёздного часа?
У меня таких вещей минимум 3) Трое джинсов совершенно разных размеров, последние настолько маленькие, что мне даже уже не верится, что они когда-то были мне в самый раз! Но даже когда они мне на пятку не налезали — я не оставляла надежды, что вернусь в прежнюю форму рано или поздно.

Сейчас ещё, конечно, эти джинсы далеки от того, чтобы идеально сесть по фигуре, но те, которые побольше через 3−4 кг я смогу спокойно надеть)
Я периодически их достаю, примеряю, прикидываю, сколько ещё нужно скинуть, чтобы они наконец застегнулись) Меня это очень мотивирует и придаёт сил!

А надев недавно одни старые джинсы, я увидела, что они на мне просто висят и я могу спокойно из них выползти, не расстегивая пуговицы. Какое это крутое ощущение победы над своими слабостями.

Раньше похудение казалось чем-то суперсложным, иногда непостижимым, но, идя туда, где тяжело и страшно, мы обретаем силу духа!

Вес медленно, но верно уменьшается, как и объёмы. Желание слопать сладкое меня снова покинуло после того, как мы с тренером скорректировали питание. С каждым разом я всё глубже осознаю, насколько важна дисциплина в питании и к каким потрясающим результатам она может привести!

Так что уверена, что в скором времени я поделюсь с вами фото в «новых» джинсах) Спасибо, что читаете!

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 18:12 +6
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