Оксана Зиборова: Выбросила шесть мешков ненужных вещей и теперь готова к перезагрузке!

И снова здравствуйте! Однажды, идя по улице, я поймала себя на мысли, что вынуждена выпячивать живот, чтобы не потерять штаны, а утягивающее белье уже больше ничего не утягивает… Вернувшись домой, я начала мерить одежду, которую носила этой весной и летом, и поняла, что она стала намного свободней.

Потом я расчехлила свою швейную машинку, которая несколько лет пылилась в дальнем углу кладовки, и теперь полноправно могу назвать себя профессионалом в области ушивания штанов))) Объёмы ушли лучше веса, но меня это вообще не печалит, потому что внешний вид гораздо важнее цифр на весах, потому как первое видят все, а второе- только я сама. И тут я немного пожалела, что не сделала фото «до» в нижнем белье, чтобы в процессе похудения периодически сравнивать прогресс.

Примерка и разбор одежды меня так вдохновили, что я пошла дальше и произвела полноценное расхламление всей квартиры, под мою горячую руку попало всё то огромное количество вещей, которые были оставлены «на всякий случай», «на дачу», либо до которых пока «руки не дошли», в общей сложности шесть мешков ненужных вещей, и это с учётом, что в последний раз я расхламлялась весной.

До этого у меня был трёхнедельный застой или, точнее сказать, провал во всех сферах жизни, но расхламление очень хорошо подействовало на меня, перезагрузило по-полной, и я с новыми силами приступила к похудению и остальным своим делам… Можно сказать, заново влилась в процесс, да и в целом, в жизнь.

Освободив дом от хлама, я ощутила свободу. Свобода от ненужных вещей — это великолепно! Ну и, конечно же, такое расхламление несет в себе медитативный характер. Вообще все виды деятельности, несущие в себе позитивные изменения, очень положительно влияют на настроение и результат в похудении. Теперь с новыми силами я включилась в процесс освобождения своего тела от жира, получив перезагрузку мозгов и новый толчок к тренировкам.

На занятиях в фитнес-клубе «Властелин» мой тренер постоянно рассказывает про важные аспекты процесса улучшения физической формы. Например, что похудеть нельзя без развития определённых физических качеств, среди которых, на данный момент — это сила отстающих мышечных групп. В моём случае сейчас важнее всего развить силу ног, и мы поэтапно работаем над этим.

Тренируя ноги, мы начинаем со сложных упражнений со свободными весами, таких как приседания и становая тяга, особое внимание уделяется безопасной технике и правильной моторике движения. После работаем на тренажёрах, сгибая и разгибая ноги. Верх тела также укрепляем, используя как работу с весом тела, отжимаясь и подтягиваясь в различных вариациях, так и некоторые тренажеры.

Что касается веса, то у меня -10 кг, сейчас я вешу 118 кг. На этом у меня всё, до новых встреч.