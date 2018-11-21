Ирина Диканова: На дне рождения внучки ела только правильную еду!
Здравствуйте, дорогие читатели Myslo! Закончилась восьмая неделя проекта. И вот какие результаты у меня к этой дате:
- вес — минус 14 кг с начала проекта,
- выработалось правильное пищевое поведение (кушаю по времени, порции небольшого размера для того, чтобы почувствовать сытость),
- ранний подъем проходит с легкостью,
- продолжаю регулярные занятия в тренажерном зале.
Отсюда вывод, что главное во всем этом — прежде всего, убедить саму себя, что ты это можешь, что тебе это под силу!
За последние две недели моя сила воли прошла серьезное испытание. Я и ещё одна участница проекта — Юлия Галактионова, были приглашены на первый день рождения к одной очаровательной девочке (моей внучке).
Мои близкие были немного обеспокоены сложившимися обстоятельствами. С одной стороны, они хотели удивить всех гостей кулинарными изысками, а с другой — боялись соблазнить нас всякими вкусностями. Для нас были приготовлены отдельно ПП-угощения. И я хочу вам сказать, мои дорогие, что восемь недель здорового образа жизни не прошли даром.
Мы поразили всех своей силой воли, а ведь стол, ломился от вкуснейшей еды. И хочу сказать честно, что ничего вкусного, но не полезного для нас, нам ни капельки и не хотелось.
Я очень благодарна своим близким, приятно, когда твои друзья и знакомые тебя понимают и поддерживают.
А ещё, мой тренер — Татьяна Кушнир — уезжала на неделю в организованный велнесс-центром N-ergo фитнес-тур. В её отсутствие я следовала её рекомендациям и указаниям. Кроме плана тренировок, она посоветовала мне посетить групповые занятия Zumba. Это танцевальная фитнес-программа на основе латиноамериканских ритмов, которая обеспечивает эффективную тренировку всего тела. Высокая энергия Зумбы позволяет сбросить достаточно много калорий и хорошенько пропотеть за час тренировки.
Она подходит для людей любого возраста и любой физической подготовки, любителям танцев и просто желающим привести свою фигуру в порядок.
Мне очень понравился такой вид тренировки. И теперь, помимо силовых и кардио-тренировок, я регулярно посещаю занятия Zumba. Ведет их — прекрасный позитивный фитнесс-инструктор Олеся Фомина. Она просто заряжает своей энергетикой!
Но за 10 дней, которые я провела без тренера, мой показатель на весах не менялся, вес стоял. До этого вес как-то регулярно уменьшался, а тут такой застой! Казалось, что все усилия напрасны, но я не паниковала, зная, что такое тоже бывает. Ведь похудение — это долгий процесс, требующий самоотдачи и большой работы над собой. Не стоит ожидать, что одно эмоциональное решение («я похудею, во что бы то ни стало») преобразит фигуру волшебным образом за такое короткое время.
Какими бы ни были причины, нельзя терять уверенности в своих силах, надо верить в себя до конца. Я не сдаюсь, я иду только ВПЕРЕД!