Ирина Диканова: На дне рождения внучки ела только правильную еду!

Здравствуйте, дорогие читатели Myslo! Закончилась восьмая неделя проекта. И вот какие результаты у меня к этой дате:

вес — минус 14 кг с начала проекта,

выработалось правильное пищевое поведение (кушаю по времени, порции небольшого размера для того, чтобы почувствовать сытость),

ранний подъем проходит с легкостью,

продолжаю регулярные занятия в тренажерном зале.

Отсюда вывод, что главное во всем этом — прежде всего, убедить саму себя, что ты это можешь, что тебе это под силу!

За последние две недели моя сила воли прошла серьезное испытание. Я и ещё одна участница проекта — Юлия Галактионова, были приглашены на первый день рождения к одной очаровательной девочке (моей внучке).

Мои близкие были немного обеспокоены сложившимися обстоятельствами. С одной стороны, они хотели удивить всех гостей кулинарными изысками, а с другой — боялись соблазнить нас всякими вкусностями. Для нас были приготовлены отдельно ПП-угощения. И я хочу вам сказать, мои дорогие, что восемь недель здорового образа жизни не прошли даром.

Мы поразили всех своей силой воли, а ведь стол, ломился от вкуснейшей еды. И хочу сказать честно, что ничего вкусного, но не полезного для нас, нам ни капельки и не хотелось.

Я очень благодарна своим близким, приятно, когда твои друзья и знакомые тебя понимают и поддерживают.

А ещё, мой тренер — Татьяна Кушнир — уезжала на неделю в организованный велнесс-центром N-ergo фитнес-тур. В её отсутствие я следовала её рекомендациям и указаниям. Кроме плана тренировок, она посоветовала мне посетить групповые занятия Zumba. Это танцевальная фитнес-программа на основе латиноамериканских ритмов, которая обеспечивает эффективную тренировку всего тела. Высокая энергия Зумбы позволяет сбросить достаточно много калорий и хорошенько пропотеть за час тренировки.

Она подходит для людей любого возраста и любой физической подготовки, любителям танцев и просто желающим привести свою фигуру в порядок.

Мне очень понравился такой вид тренировки. И теперь, помимо силовых и кардио-тренировок, я регулярно посещаю занятия Zumba. Ведет их — прекрасный позитивный фитнесс-инструктор Олеся Фомина. Она просто заряжает своей энергетикой!

Но за 10 дней, которые я провела без тренера, мой показатель на весах не менялся, вес стоял. До этого вес как-то регулярно уменьшался, а тут такой застой! Казалось, что все усилия напрасны, но я не паниковала, зная, что такое тоже бывает. Ведь похудение — это долгий процесс, требующий самоотдачи и большой работы над собой. Не стоит ожидать, что одно эмоциональное решение («я похудею, во что бы то ни стало») преобразит фигуру волшебным образом за такое короткое время.