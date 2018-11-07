Любовь Афонина: Не важно, как медленно ты продвигаешься. Главное, что ты не останавливаешься

На две недели я полностью выпала из тренировочного процесса и сейчас постепенно восстанавливаюсь. Даже после выздоровления занятия в полную силу мне ещё запрещены, но я стараюсь не забрасывать нагрузки: приседания и пресс я делаю дома.

На прошлой неделе ездила на кардио, но видимо слишком рано — после занятия самочувствие было не очень, поэтому было решено сделать акцент на простой ходьбе. Как раз к праздникам мне стало лучше, и все три дня я устраивала пешие прогулки минимум по три часа. В итоге за 2,5 недели болезни без нормальных тренировок вес свой я удержала и скинула ещё 1,5 килограмма. Общее снижение веса с самого начала 6,5 кг.

О тренировках:

Так как я не умею плавать, то у меня 4 вида занятий:

1. Кардиотренировки. Это беговая дорожка, эллипс, велосипед и степпер. Сейчас в неделю у меня должно быть пять часов кардио, так как я планирую пять тренировок в неделю, то это минимум час до или после основной тренировки. Очень комфортно заниматься на беговой дорожке — режим быстрой ходьбы, а в руки гантели по килограмму, и нагрузка равномерно распределяется по всему телу. На дорожке и велосипеде могу спокойно заниматься час, другие кардиотренажеры пока приходится чередовать — эллипс и степпер для меня довольно тяжелые, но очень эффективные — начинала с 15 минут, сейчас уже выдерживаю по 30-40 минут.

2. Силовые тренировки. Это все упражнения, которые выполняются на тренажерах. Уже несколько раз во время индивидуальных тренировок с Петром выполняли жим ногами и несколько упражнений на руки и спину. С тренажерами я еще на «ВЫ», поэтому расскажу о них подробнее в следующий раз.

3. Функциональные тренировки. Это основа индивидуальных занятий с тренером — приседания, отжимания, пресс, «стульчик», планка, прыжки, выбросы мяча — все это функциональная тренировка, которая лежит в основе сброса веса. Занятия считаются самыми эффективными на пути к похудению. После таких тренировок тяжелее всего восстановиться, но и результат заметен почти сразу.

4. Групповые тренировки. По абонементу я могу также посещать все групповые занятия, которые проходят в клубе — пока начала со стрейчинга, тяжело, но очень полезно — даже после первой тренировки там, где раньше болело и тянуло все, сразу же прошло. У меня в планах минимум одна групповая тренировка в неделю — оптимально две, буду ходить на стрейчинг, зумбу, пилатес, йогу — об ощущениях обязательно расскажу.

В итоге я планирую пять тренировок в неделю — из них пять часов кардио и две групповые, остальную нагрузку буду согласовывать с тренером индивидуально.

По питанию:

Важно пить много воды, тренер определил норму в 3−3,5 литра в день. Есть нужно 5−6 раз в день, соблюдая интервал примерно в два часа, последний прием пищи должен быть за 2−3 часа до сна. Также важно в питании соблюдать калораж, на начальном этапе моя норма была 1800, в дальнейшем Петр снизил ее до 1100 калорий в день.

Считать калории и следить за питанием мне помогает приложение FatSecret — в базе есть любые продукты и блюда, достаточно выбрать вес, подсчет калорий происходит автоматически, а количество выпитой воды фиксирую в другом приложении — можно настроить напоминания, отлично подходит для таких, как я, так как периодически забываю.

Считается, что лучший завтрак — это овсянка, но чтобы она быстро не надоела, периодически чередую с омлетом и творогом. До завтрака всегда выпиваю стакан воды с лимоном, вода на голодный желудок отлично запускает все механизмы, в том числе метаболизм.

Второй завтрак это яблоки, творог или орехи. На обед и ужин чередую курицу, индейку, рыбу и гарниры гречку, бурый рис, овощи, раз в неделю ем макароны.

На перекус готовлю салаты, а перед сном пью кефир, достаточно сытный второй ужин, но при этом не тяжелый.

Пошел уже второй месяц, к питанию я привыкла, но иногда организм капризничает — периодически хочется жареного мяса и хлеба, не знаю, с чем связано такое желание, но надеюсь, что это временно. Я совершенно равнодушна к сладостям и фастфуду, но запах мяса выбивает из колеи)))) В такие моменты я думаю о минус 10 сантиметрах в талии и все желание отпадает. Так, что только вперед!

Процесс похудения очень тяжелый и морально и физически, но я уверена, что справлюсь — для меня очень важен этот шаг в жизни. Спасибо каждому, кто пишет комментарии и поддерживает — вы потрясающие!!!