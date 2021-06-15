Маргарита Шелкова: «Я уже четко знаю, что могу себе позволить в еде, а от чего стоит отказаться»

Вес 82,2 кг. На начало проекта 93 кг.

Я заметила за собой, что уже намного лучше выполняю ряд упражнений, таких как, например, приседания или отжимания, а в планке стою намного увереннее, чем раньше. И когда впервые за последние несколько недель я решила закончить тренировку на тренажере «лодка», то была приятно удивлена тем, что нагрузка 5-го уровня для меня уже маловата и теперь я могу 40 минут плыть на 6-ом уровне сложности, периодически повышая его аж до 8-го! Такие изменения не могут не радовать)))

Вот, к примеру, в субботу я выполняла упражнение с канатами, о котором рассказывала в одном из предыдущих блогов. В отличие от прошлого раза выносливости стало явно больше! Тренер, кстати, сравнил это упражнение с поездкой на лошади и ведь правда! Если вы когда-нибудь катались на коняшке, то это сравнение так и будет крутиться у вас в голове! А на протяжении всего времени выполнения этого упражнения будет казаться, что поводьями ты гонишь лошадь на скачках)))

Если затронуть тему питания, то скажу, что сейчас вести подсчет калорийности совсем не сложно, когда есть приложение, которое само все это считает. Тебе остается только вписать название съеденной пищи и ее вес. Я вот, допустим, сначала вписываю утром примерное меню на день и в случае необходимости немного корректирую его в процессе. Таким образом, я знаю, что могу себе позволить или от чего стоит отказаться сегодня и перенести, например, на завтра.

Но вот иногда я могу переборщить и съесть на завтрак или обед немного больше и на ужин останется всего 300−350 ккал, тогда я делаю следующий финт: готовлю себе закуску из помидоров и сыра. Это блюдо называется закуска, но по факту им наедаешься и есть потом уже совсем не хочется))))

Итак, как же это приготовить?

Берем крупный помидор или два средних нарезаем их кружочками. Трем на крупной терке сыр брынза/сербская брынза 60−80 г (в зависимости от оставшихся в распоряжении ккал). К сыру добавляем мелко нарезанную зелень (лук, петрушку или укроп, кому что нравится) и туда же ложку сметаны, перемешиваем (соль не добавляем, т.к. этот сыр уже соленый). Выкладываем на помидорные кружочки. Вуаля! Сытный ужин на 300−350 ккал готов)))

К сожалению, на этой неделе моя напарница неожиданно попала в больницу. Только вроде в понедельник мы с ней тренировались, обсуждали недалекое будущее и все было нормально, а тут такая подстава… Вместе, конечно, веселей ходить заниматься — мы ведь за это время подружились. Я очень надеюсь, Ирина скоро выздоровеет и вернется в строй! Я верю, что даже это препятствие не сломит ее дух, и мы вместе продолжим нашу борьбу с лишним весом!