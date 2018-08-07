«Похудей со «Слободой»: мы ищем новых участников!

Наша постоянная рубрика возвращается с каникул и объявляет новый кастинг. Если ваш вес 90 кг и более, если вы хотите похудеть, но у вас никак не получается, если вы готовы бороться с трудностями и писать об этом блоги — добро пожаловать!

Есть такое замечательное выражение: «Захочешь — найдешь время, не захочешь — найдешь причину». Любые советы о том, как эффективно похудеть, упираются в две составляющие: здоровое питание и физические нагрузки. Именно это мы и предлагаем участникам нашей рубрики «Похудей со «Слободой».

Недовольство собой, стрессы, депрессии можно лечить спортом. Диета и спорт нужны и для предупреждения различных заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой и опорно-двигательным аппаратом. Если у вас проблемы с пищеварением, одышка, переутомление, сонливость, частая раздражительность - стоит задуматься об изменении образа жизни.

Проект рассчитан на восемь месяцев. С шестью участниками будут работать профессионалы. Каждый худеющий получит клубную карту на четыре месяца в один из фитнес-клубов Тулы и разработанную специально для него программу питания. Затем трое участников с наименьшими результатами — по одному из каждого клуба — покидают проект, а трое финалистов получают карты еще на четыре месяца. Всё это время они будут писать откровенные блоги на Myslo.ru и в «Слободе».

Победителем акции станет один участник — тот, кто сбросит наибольший процент от массы своего тела. В конце акции его ждет финальное преображение, также он получит в подарок классную обновку.

Как стать участником?

Присылайте свою историю и цветное фото в полный рост на timofeeva_slo@mail.ru. Не забудьте указать свой контактный телефон, рост и вес. Четверых участников акции выберет редакция «Слободы», а двоих — читатели портала Myslo с помощью голосования.