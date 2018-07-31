Елена Шнаревич: «Все в порядке, я не расслабилась!»

Всем привет! Давненько я уже не писала блоги, даже как-то заскучала)).

Прошло уже почти три месяца с окончания проекта и мне хотелось бы поделиться тем, как я живу вне проекта.

Итак)) Жить я продолжаю по режиму, но теперь я за ним не слежу, а ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖИВУ, как будто так было всегда. Всё-таки привычка — сильная вещь! Питание становится всё более и более разнообразным, но при этом оно сохраняет свою пользу. Как оказалось, существует сотня рецептов, которые подходят не только мне, но нравятся и моей семье. А значит, с готовкой проблем меньше — готовлю разом и на всех.

Я продолжаю ходить в зал на групповые и персональные занятия с Олесей Фоминой. Правда, была вынуждена сделать трёхнедельный перерыв по семейным обстоятельствам, но это не говорит о том, что я расслабилась! Дома я выполняла все задания, которые мне скидывала тренер.

Вес мой встал на отметке 63 кг и не двигается два месяца, этому я в принципе рада.

На днях я впервые за последние 3−4 года пришла на пляж не посидеть в тенёчке, завёрнутой по шею в полотенце, а полноценно отдохнуть. И мне впервые за долгое время было не стыдно выйти на люди в купальнике. Понимаю, что тело ещё далеко от совершенства, но осознаю, что нажратое годами в один миг не растворится, поэтому не унываю).



Моё фото до проекта.

Мне уже, наверное, миллионный раз хочется сказать «Слободе» огромное спасибо за этот проект! Благодаря нему я не только стала другой, но и обзавелась новыми прекрасными знакомыми. А вообще N-ergo — это одна большая семья, и это касается и тренерского состава, и клиентов. Там действительно чувствуешь себя как дома.

Не много фоток для сравнения до и после))

Портальцы! Я честно заскучала без ваших комментариев. Особенно без комментариев Миши Б.))

И да! На критику я реагирую спокойно и даже с юмором, так что дерзайте)).

А если серьёзно, то огромное всем спасибо, что вы всё время были рядом, хоть и по ту сторону экранов.