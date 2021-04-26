Итоги за месяц: Марина Жутенкова – минус 5 кг

Вес 93 кг, минус 5,1% от изначального веса.

— Месяц участия в проекте «Похудей со Слободой» подходит к концу. Время подводить первые итоги и ставить новые цели. Тренером мне была поставлена задача на первый месяц — снижение веса на 5 кг. Цель достигнута: мой вес на данный момент – 93 кг. И как бы ни хотелось ускорить процесс сгонки лишних килограммов, для меня важнее здоровое стабильное снижение веса, без ограничивающих однокомпонентных диет и изматывающих ежедневных тренировок.

В связи с этим нужно отметить, что и здесь я не обошлась без ошибок, и предпоследняя неделя превратилась в борьбу за минус на весах. Я как-то слишком втянулась и практически каждый день нагружала свой организм тренировками (если их не было в зале, то я делала их дома или на улице). Как итог – наутро весы показывали плюс, я расстраивалась и ещё больше занималась, и снова плюс… Екатерина быстро заметила непорядок и провела со мной разбор полётов, ограничив мою неделю тремя тренировками. После дня полнейшего отдыха – на весах минус. Отсюда я вынесла для себя ещё один урок: важна не только тренировка, важен и отдых!

Мое питание — 1600 ккал в день. Соблюдаю ежедневный баланс белков, жиров и углеводов, отслеживаю количество сахара (сахар и его любые заменители исключены полностью, предпочтение отдавалось продуктам, в составе которых нет сахара, сахар в основном поступал через фрукты), его норма ни разу не была превышена. Белки получались из таких продуктов как курица, индейка, рыба, яйца, творог, бобовые. Жиры – из твёрдого сыра, орехов, творожного сыра. Углеводы – из гречки, булгура, овощей, фруктов, лаваша бездрожжевого. От любых напитков – полный отказ: пью только воду, в день 2−2,5 литра. Обязательно выпиваю воду утром натощак, а также за 30 минут до приёма пищи. Из напитков очень хотелось молока с корочкой чёрного хлеба. К слову, молоко не запрещено в разумных пределах, и чёрный хлеб я тоже нашла бездрожжевой и без сахара в составе… Но пока решилась, уже не так сильно и хотелось).

Ежедневный сон не менее 8 часов, отход ко сну не позже 23.00. За месяц было несколько нарушений, c’est la vie. Несмотря на то, что стала ложиться на несколько часов раньше обычного, утром я раньше просыпаться не стала.

Ну и к самому интересному — тренировкам. Ежедневно утром: одно любое лимфодренажное упражнение; вакуум на пресс; небольшая разминка; отжимания (1 раз до максимума, пока это 25−27 раз); скручивания на пресс (1 раз до максимума, 20−25 раз); приседания (1 раз до максимума, 35−40 раз). Ежедневно в течение дня: пешая активность не менее 7 км (10 000 шагов); при хорошей погоде велосипед (6−7 км).

Один раз в неделю кардио: езда на велосипеде (18−20 км) или беговая дорожка и эллипс в тренажёрном зале (скорость и сложность программы зависит от уровня пульса). Один раз в неделю групповое занятие: Tabata + Stretch или Total body + Stretch. Один раз в неделю силовая тренировка: все группы мышц (в разных комбинациях) с кардиоразминкой и заминкой по 15 минут.

Такой вот итог моего первого месяца. Спасибо семье, друзьям и читателям портала Myslo.ru за поддержку. Ставим новые цели на месяц и обозначаем траекторию их достижения!