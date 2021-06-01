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«Я худею!»
Татьяна Медведева: «Вес почти не уходит, зато объемы — да!»

Татьяна Медведева: «Вес почти не уходит, зато объемы — да!»

Всем привет! Какие у меня новости? Я уже писала о том, что вес пока толком не уходит, всё замедлилось. На данный момент 89,8 кг (на начало проекта 99 кг). Но очень приятным фактом оказалось то, что объёмы всё-таки уменьшились. Поэтому, всё же есть, чему порадоваться.

Меня очень расстраивает то, что мало времени удаётся уделять себе любимой. А как вы? Часто находите время для себя? Гуляете, радуете себя покупками, какие у вас хобби? Как наполняете себя энергией?

У меня с этим сейчас сложности, думаю, как и у многих взрослых людей в наше время. Много работы, ответственность, семья. Важно найти баланс и я пока в поиске. Расскажите пожалуйста, как отдыхаете вы, очень интересно узнать!

Я очень люблю находиться на природе, люблю смотреть в ясное небо и гулять у воды, слушать музыку и петь, конечно. Особенная моя любовь — море.

Космическое место для меня — там я забываю о всех трудностях, неурядицах и просто наслаждаюсь моментом. Возвращаюсь всегда максимальной отдохнувшей и расслабленной. Хочется чаще там бывать, а лучше жить)

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Автор: Лариса Тимофеева
вчера, в 14:52 +5
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