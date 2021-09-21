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«Я худею!»
Маргарита Шелкова: «Минус 20 кг! Высокоинтервальные нагрузки и зумба по выходным!»

Маргарита Шелкова: «Минус 20 кг! Высокоинтервальные нагрузки и зумба по выходным!»

Пишу блог сегодня непосредственно с места событий — пока хожу на элипсе, совмещая приятное с полезным))) Вот идёт шестой месяц проекта, а за плечами уже 20 сброшенных килограммов, выработанная привычка следить за своим питанием и полюбившиеся походы в фитнес-клуб ВФорме, которые приобрели систематический характер. В такую бы погоду да остаться дома, но нет! Дождь там или нет, а тренировку никто не отменял))

Вес на сегодня 73 кг!!! А был 93!

Рассказать особо нечего, ибо все работает как слаженный механизм: тренировки, питание — главное ничего не пропускать)) Помимо прочего я пью витаминно-минеральный комплекс и omega-3, но эта привычка у меня уже несколько лет как неизменна.

Пока мы с тренером совсем отказались от силовых тренировок, может раз в месяц под настроение сделаем, а так в основном это высокоинтервальные нагрузки и зумба по выходным. Вроде ничего сверхъестественного, но как ни странно — очень эффективно))

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Автор: Лариса Тимофеева
вчера, в 18:24 +9
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