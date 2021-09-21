Татьяна Медведева: «Спросите меня о похудении. Я постараюсь ответить!»

Всем привет!) У меня к вам назрел вопрос: есть ли у вас какие-то темы, на которые, может быть, вы бы хотели, чтобы я написала? Какие-то вопросы? Может быть, вам что-то интересно узнать обо мне?)

Честно говоря, в последнее время текст пишется с трудом, и я подумала, что мы могли бы друг другу помочь: и у меня будут идеи и вам будет интереснее читать).

Из последних новостей — отёки уже так не мучают, вижу, что всё идёт на лад. Причина была в сбитом режиме и грехах в питании) Поэтому уверена, что вскоре мой организм придёт в норму и порадует меня отвесом.

Кончилось любимое лето, дожди, так уныло вокруг) Хочется не вылезать из-под одеяла, гонять чаи и смотреть фильмы. У вас так же?) Мне без солнца тяжело, настроение сразу падает и приходит лень)

У меня не всегда есть энергия и мотивация, но дела сами себя не сделают (к сожалению) и тело само не придёт в нужную форму. И если бы я всегда ждала подходящего настроения, то половины того, что я имею — не было.

Но, с другой стороны, как много я бы добилась, если бы гораздо меньше потакала своей лени и плохому настроению?

А как у вас? Этот вопрос не выходит у меня из головы. И факт того, на сколько важна дисциплина и холодный подход к делу.

Так что буду брать пример с Хемингуэя — написала абзац поста, приседания сделала, можешь быть свободна)