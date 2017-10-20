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«Я худею!»
Елена Шнаревич: Стремлюсь к 46-му размеру одежды

Елена Шнаревич: Стремлюсь к 46-му размеру одежды

Прошел месяц с небольшим, а результат уже налицо!
Вес теперь уходит намного медленнее, чем в начале, но здесь ключевое слово «уходит», и этому я очень рада.
С удовольствием стала замечать, что одежда 58−60-го размера мне стала велика и я спокойно влезла в куртку 54-го размера!

Конечно, было бы приятней надеть вещи 46-го размера, но я надеюсь, что в скором будущем я этого добьюсь! Короче, цель поставлена и я к ней спешу изо всех сил!

Заниматься я хожу ежедневно — семь раз в неделю. Три раза в неделю силовая нагрузка + кардио, четыре раза в неделю кардио и по возможности групповые занятия такие как: ROLL&RELAX, ATHLETIC STRETCH и ZUMBA, а также два раза в неделю посещаю сауну.

Объёмы как и килограммы начинают радовать своим уменьшением. Сравним замеры от 22.09 и замеры от 13.10:

Спина — 39 см Спина — 37 см (-2см)
Грудь — 112 см Грудь — 105 см (-7см)
Талия — 111 см Талия — 96 см (-15см)
Бёдра — 114 Бёдра — 110 см (-4см)

А видя такие (пока и небольшие) изменения, желание изменить себя увеличивается всё больше с каждым днём.
Питаюсь я, строго соблюдая калории, а это 1200−1300 и естественно не употребляю в пищу ничего «вредного».
Хотелось бы сказать большое спасибо всем кто меня поддерживает, особенно своему мужу, который как никто видит мои переживания и старания! Всем участницам желаю удачи и лёгкого похудения!

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 15:46 +10
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