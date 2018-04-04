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«Я худею!»
Ольга Антонова: «Фигуру улучшили растяжка и танцы»

Ольга Антонова: «Фигуру улучшили растяжка и танцы»

Всем привет! До окончания проекта остался месяц, но это не последний месяц моего преображения. Чем больше я работаю над собой, тем больше ощущаю, что этот проект – только начало, первый шаг в сторону нового образа жизни.

За это время у меня изменились вкусовые привычки. Недавно заметила в магазине, насколько равнодушно теперь прохожу мимо рядов со сладостями, с колбасами, со сладкими творожками и йогуртами. Мозг просто не реагирует на эти продукты, как будто их не существует.
 Изменилось и отношение к спорту. Появилось некое соревнование с самой собой. Сделать своё тело лучше еще, чем вчера.

Занятия растяжкой и танцами заметно улучшили фигуру. За последний месяц ушел только один килограмм веса. Однако, талия стала стройнее на 3 см, живот уменьшился на 4 см, бёдра стали изящнее на 2 см. При этом каждое бедро стало стройнее на 3 см.
На данный момент я убрала 20 кг избыточного веса. Остались ещё «проблемные» зоны: внутренняя поверхность бедра и живот. Постепенно я с ними справлюсь.


За последний месяц проекта я хочу улучшить свой результат: стать стройнее. Очень давно в моём гардеробе не было купальника. Цель на апрель – купить красивый купальник, а летом «выгулять» его на пляже.


Мои результаты. Вес 77 кг (97 кг), объем груди 99 см (100 см), талии 77 см (94 см), бедер 111 см (124 см).

Вот такой я пришла на проект. Вес 97 кг.

 

Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 06:15 +22
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