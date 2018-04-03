Елена Шнаревич: «Обязательно добьюсь желаемого результата!»

Добрый день всем читателям Myslo! Я выздоровела и снова с удовольствием хожу в любимый клуб N-ergo. Продолжаю брать персональные тренировки у Олеси Фоминой, мы вместе готовимся к новому конкурсу, до которого осталось два месяца.

За это время мы должны максимально подтянуть тело, избавиться от не желающего уходить живота и уменьшить объём бёдер. Поэтому работаем не жалея себя.

Мой новый образ жизни за семь месяцев проекта «Похудей со «Слободой» стал частью меня и по-другому жить уже не хочется. Поэтому после окончания акции я обязательно приобрету абонемент в любимый «N-ergo» и буду жить в том же ритме. За оставшийся месяц проекта я, к сожалению, не смогу дойти до поставленной цели. Но обязательно добьюсь желаемого результата, просто немножечко позже.

Мои результаты. Вес 64 кг (94 кг), объем груди 93 см (112 см), талии 74 см (111 см), бедер 96 см (114 см).

Вот фото, какой я пришла на проект. Вес - 94 кг.

Всем участницам проекта желаю удачи, а всем жителям Тулы скорейшей весны и солнышка в душе!