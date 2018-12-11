Оксана Зиборова: У меня появился трекер полезных привычек

Всем привет! Проще всего нам даются те вещи, которые мы делаем по привычке. А привычки не приходят из ниоткуда — для их развития в себе человек должен приложить некоторые усилия. Сегодня я хочу поделиться с вами тем способом, который помогает мне идти вперед и ничего не терять из вида. Это инструмент, который помогает фиксировать и отслеживать ежедневные действия, вести дневник своего прогресса. Называется он «трекер полезных привычек».

Работать с трекером можно как в электронном, так и в бумажном виде. Можно оформить это всё в ежедневнике, а можно распечатать и повесить на видном месте — на холодильник или возле своего рабочего стола.

Электронный формат мне не подошел, и после разных экспериментов я остановилась на простом планере в клеточку и пользовалась таким с сентября по ноябрь. На декабрь же я скачала себе готовую таблицу в интернете и распечатала её.

Итак, делаем таблицу, рассчитанную на месяц. В левый столбик записываем все привычки, которые мы хотим сформировать или наоборот искоренить, а сверху ставим даты… Всё, трекер готов.

Теперь, прежде всего, не забывайте заглядывать в него каждый день, иначе он не будет работать. Точнее, работать, конечно же, будете вы, потому что цели достигаются благодаря действиям, а записи просто помогают не забывать о том, чего хочешь, и систематизировать пути достижения.

Каждый день я закрашиваю квадратик, если задача была выполнена.

В конце недели анализирую результаты и делаю выводы. Вот, например, на этой неделе я совсем не уделила времени чтению, или, например, сильно уменьшилось количество пеших прогулок тогда, когда я начала ездить на машине из-за морозов.

Сделала анализ, выявила слабые места, подумала, как можно улучшить ситуацию и где надо наверстать упущенное.

Этот метод хорош тем, что появляется некий азарт в том, чтобы оставить как можно меньше незакрашенных ячеек. Это дисциплинирует. Каждый незакрашенный квадратик напоминает о том, что я сделала шаг назад на пути к своей цели. Я считаю это лучшим инструментом самоконтроля и выработки дисциплины. Вижу свой прогресс, свои достижения, сколько выполнено целей или сколько задач вошло в привычку.

Если же у вас всего несколько привычек, которые нужно внедрить в жизнь, можно не делать большую таблицу, а применить другую визуализацию.

Вот это и всё, в чем заключается трекер привычек. Это очень полезно и просто. Если вы решите попробовать, то советую сначала вдохновиться в интернете, написав в поиске «bullet journal» и «habit tracker», чтобы взять оттуда какие-то идеи и создать свой более интересный, красивый и полезный.

Что в моём трекере? Три моих главных направления на осень и зиму — правильный образ жизни, саморазвитие и обучение. И по каждому направлению есть регулярные действия, которые я должна не забывать выполнять каждый день или несколько раз в неделю.

Вот и всё, что касается внедрения привычек. В остальном всё неизменно — хожу во «Властелин», занимаюсь со своим тренером.