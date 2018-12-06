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«Я худею!»
Наталья Мельникова: Тренировки уже доставляют удовольствие!

Наталья Мельникова: Тренировки уже доставляют удовольствие!

Всем привет! Чем больше времени проходит с начала проекта, тем больше людей выражают свое восхищение моим преображением. Это приятный стимул для меня, хотя к критике я тоже отношусь с должным уважением.

Иногда, после рабочего дня, совсем, кажется, нет сил. Но поход в зал снимает любую усталость. После тренировки понимаешь, что пришла и позанималась не зря. Появляется физическое и моральное удовлетворение.

В зале ни о чем не думаешь, здесь как будто тебя отключают от внешнего мира с его проблемами и ты погружаешься в себя.
Мое знакомство с тренажерами в клубе началось с беговой дорожки. Тогда на все остальные тренажеры смотрела с ужасом, но в один из дней подошел мой тренер и безапелляционно заявил, что следующая кардиотренировка начнется с эллипсоида, для меня это тогда было как приговор. В тот момент было даже страшно смотреть, как люди на нем занимаются. Но глаза боятся, а руки делают. В моем случае задействовано все тело, так произошло и здесь.

Все кардиотренажеры в зале вошли в повседневные программы тренировок. После освоения кардио, силовые тренажеры уже менее болезненно стали восприниматься моим сознанием. Только пришло спокойствие и вот оно «счастье», в зале появился канат — мой мучитель, он стал каждодневным снарядом моих тренировок. Со временем и упражнения с канатом стали не в тягость. Нравятся упражнения на петлях — приседания с боковыми выпадами.

Все трудности, возникающие в зале, преодолимы и решаемы, особенно когда тренер контролирует и координирует все твои действия. При этом немаловажным является настрой и твоя собственная мера ответственности.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 11:36 +2
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