Ирина Диканова: Есть минус 18 килограммов!

Доброго времени суток всем! Сразу начну с результата: на сегодняшний день — минус 18 кг. Было 113 кг. на начало проекта, стало 95 кг!



Сентябрь 2018 г. Вес 113 кг.



Декабрь 2018 г. Вес 95 кг.

Конечно же, работы ещё предстоит очень много, но то, что цифры на весах потихоньку снижаются, не может меня не радовать. Был период, примерно неделя, когда вес замер, он просто застыл на месте. Знаю, что такое бывает, что организм адаптировался к новому ритму жизни, но всё же, когда стрелка дернулась вниз, стало морально легче.

За то время, что я нахожусь в проекте, у меня уже выработались правильные привычки по питанию и по фитнесу. Будучи человеком ответственным, я не пропускаю занятия в тренажерном зале и стараюсь во всем следовать указаниям своего тренера. Мне было очень тяжело в начале пути, но сейчас я втянулась, и занятия в зале приносят только положительные эмоции. Легкость в теле, новый уровень гибкости, свобода движения — это вознаграждение за проделанный труд. Как и прежде, силовые занятия чередую с кардио. Я не пытаюсь ставить рекорды, не довожу себя до переутомления, но тренируюсь в полную силу, не филоню.

После каждой тренировки у меня остается «чувство выполненного долга», что я смогла, что я сумела. Из групповых тренировок продолжаю посещать танцевальные занятия Zumba. Теперь каждый четверг моё утро начинается с этих зажигательных мелодий. Заряд энергии получаешь просто невероятный!

Также начала ходить в бассейн. Бассейн (говорю это не в качестве рекламы, а как констатация факта) в N-ergo просторный, чистый и достаточно глубокий (меня скрывает с головой, но, у меня правда, и рост 160 см). Если плыть на спине, то можно наслаждаться голубым небом и облаками, которые изображены на потолке. Вообще, место очень приятное, и я стараюсь, по возможности, посещать его регулярно.

Так что я продолжаю идти к поставленной цели, не кисну, руки не опускаю, держусь бодрячком! Вот такие у меня новости и успехи. До встречи!