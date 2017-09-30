Елена Парамонова: Я сильная, я справлюсь!

Здравствуйте, дорогие портальцы и читатели моего блога. Вот и прошла моя первая неделя. В первую очередь хочу от всей души поблагодарить всех, кто за меня голосовал, поддерживал меня и вместе со мной переживал. Это мои друзья, коллеги, мои родные и близкие, и конечно же Вы. мои дорогие портальцы. Благодаря Вам я попала в проект. И с этого началась моя новая здоровая и правильная жизнь. Мой путь к похудению.

Я занимаюсь в клубе «ВЛАСТЕЛИН». Мне достался просто замечательный тренер, а зовут её Валерия Черкащенко. Она составила для меня правильное питание. Теперь я кушаю 5−6 раз в день, чего не делала раньше. Пью много обычной воды. Что тоже не делала раньше. И мой вес пошёл вниз. Я этому очень рада.

Отвечу на вопрос, что я раньше делала не так? Так вот, я раньше питалась 2 раза в день, пила мало обычной воды. В основном это были сладкий чай, кофе и всякие лимонады. Благодаря моему тренеру Валерии, я изменила свой взгляд на жизнь. И поняла, что делала не так. Я просто не любила себя. В моём рационе много чего изменилось. Я стала есть много овощей, пить много обычной воды, что даётся не так легко. А никто и не говорил, что будет легко.

Я полностью исключила из своего рациона кофе, сладкие воды, хлеб и хлебобулочные изделия, жареное и солёное. Заниматься спортом мне очень нравится. Для меня тяжело даются физические нагрузки. Но я по жизни сильный и выносливый человек. И каждый день я говорю себе: "ТЫ СИЛЬНАЯ, ТЫ СПРАВИШЬСЯ". И с этими словами я иду на тренировку.

Кардионагрузку я с каждой тренировкой прибавляю. Начала с 15 минут. Первые дни у меня болели все мышцы. Но со временем они привыкли. По совету моего тренера Валерии, я стала заниматься и дома. Делать всякие упражнения. Больше ходить пешком. Мне нужен был это пинок под зад. Я очень надеюсь и верю, что благодаря Вашей поддержке я пройду в финал и буду здоровой и стройной, такой, как раньше.