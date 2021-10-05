Лариса Барзенкова: «Как приятно слышать комплименты о том, как ты хорошо выглядишь!»

Жизнь бьет ключом! Очень сложно жить в графике, но это залог успеха не только в похудении, а вообще во всем.

За прошедшее время я успела побывать в разных городах, посетить массу мероприятий и услышать много комплиментов по поводу своего внешнего вида. Ну что сказать, приятно).

Но лучшим сюрпризом стала покупка футболки с непривычным для меня размером S.

Уж и не знаю, что это за шутки. Может, модель оверсайз? Может, производители что-то напутали с маркировкой размеров? Но приятно оочень!

А еще мы встречались с Татьяной Медведевой! Мы здорово потренили и записали для вас вилеоблог, который обязательно выложим в следующий раз. Там мы с Таней делимся своими впечатлениями о проекте, о себе и о вас, дорогие читатели))

Тренировки мои теперь только на групповых занятиях. Вес стоит, чуда не произошло. Сейчас колеблется от 89 до 87 кг.

Ах, да, еще дача. Ее никто не отменял, последние приготовления к зиме, уборка, посадка. Я заядлый дачник)))

Муж, под впечатлением от моего преображения, выбирает туры для совместного отдыха)) Так что от проекта одни плюсы!

Всем любви, счастья и здоровья! Увидимся в следующий раз!