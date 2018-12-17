Любовь Афонина: Я горжусь собой и очень себя люблю!

Большие перемены — обычно результат сотен маленьких шагов. И каждый шаг — важен. Хочу начать с главного — я собой горжусь и очень себя люблю! И очень жаль, что не испытывала этих чувств раньше.

В начале марафона поставила себе цель худеть быстрее и быстрее с каждым днем, неделей, месяцем… И это была неправильная цель. Сейчас я хочу быть здоровой и красивой, и именно к этой цели я иду небольшими шагами. К сожалению, или к счастью, как показала практика, то, что подходит одному, совершенно не подходит другому. Очень горжусь Наташей Мельниковой и болею за нее — она большая молодец и добилась отличного результата. Думаю, что она победит себя в первую очередь и станет победителем нашего марафона! Я оказалась не такой собранной и выносливой, но все же не отступаю и не опускаю руки.

Постепенно за два месяца я сбросила 10 кг, и вес продолжает уходить, медленно, но верно. Тренировки сейчас больше домашние, так как опять была простуда, потом болел сын, и я научилась совмещать всё, в том числе и работу. В зал езжу на йогу и кардиотренажеры — установила для себя комфортный темп 3−4 тренировки в неделю.

Также параллельно занимаюсь здоровьем — всплыло довольно много проблем, которые не проявлялись раньше, спускать на тормозах их нельзя.

В предыдущих блогах особо не вдавалась в подробности, но хочу сказать, что клуб «ВФОРМЕ» — это очень крутое место, современное и что важно - очень дружеское. Сотрудники никогда не отказывают в помощи и умеют подбодрить.

Рекомендую попробовать групповые занятия — очень полезная и веселая вещь, а в клубе на Зеленстрое есть бассейн, для плавающих людей отличное место для тренировки и отдыха. Отдельное спасибо Петру за наставничество — в последний месяц мы редко виделись, но он постоянно интересуется моими успехами и здоровьем, подсказывает как тренироваться дома. И я в огромнейшем восторге от тренера йоги Риммы — она удивительная и невероятно позитивная, после ее занятий домой лечу, хоть и болит каждая мышца. Она дала мне несколько советов и показала упражнения для спины помимо групповой тренировки, уделила мне время и с большим вниманием отнеслась к моим проблемам и вопросам. Огромное ей спасибо!

Я очень рада, что попала в марафон «Похудейки», и безумно благодарна редакции, что дали мне такой шанс. Наконец-то я задумалась о своем здоровье всерьез и нашла на себя время, сначала принудительно, а сейчас это уже стало необходимостью. Трезво оцениваю ситуацию и понимаю, что в финальный этап я не пройду — немного жаль, что не оправдала надежд, которые на меня возлагали читатели. Но для себя решила, что лучше я буду худеть медленно и взвешивая каждое свое действие, чем сброшу разом 40 кг и окажусь в больнице с жуткими проблемами.

Сидячий образ жизни на протяжении многих лет дает о себе знать, в миг люди не меняются, но меняется отношение к себе и к сложившейся ситуации. Сейчас я уверена, что все делаю правильно. Медленно, но верно!

Спасибо каждому за комментарии, вопросы, советы — вы часть этого нелегкого, но очень важного для меня пути к личному успеху и победой над собой. Отличного всем дня!