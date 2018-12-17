Юлия Галактионова: Проект вправил мне мозги

Всем привет! Закончился третий месяц участия в проекте. Расскажу, как я попала в проект «Похудей со «Слободой». Я никогда не знала, что существует такой проект, который помогает людям «вправить мозги» и начать худеть. Потом моя знакомая (такая же участница проекта) рассказала мне и предложила поучаствовать. Два года мы не решались написать в редакцию и, наконец, решились!

Я очень стеснительный человек, и мне было страшно рассказать о своей проблеме, показать фотографии людям, на всеобщее обозрение. И сейчас я понимаю, что необходимо это было сделать раньше! Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда…

Я безумно благодарна всем, кто меня поддерживает, вдохновляет и переживает за меня!

Этот проект перевернул мою жизнь. На сегодняшний день я продолжаю тренироваться и правильно питаюсь. Я поняла одно — я никогда не сверну с этого пути. Ничто и никто мне не помешает добиться желаемого результата!

Вес сейчас стоит на месте и составляет 95 кг (минус 12 кг!), но я не расстраиваюсь, так как вижу, что объемы уменьшаются. Всем желаю отличного новогоднего настроения, с наступающим Новым годом!)