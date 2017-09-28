Ольга Калугина: Ем каждые три часа. Как же это много!

Здравствуйте! Дорогие читатели, в первую очередь хочу сказать всем большое спасибо за то, что голосовали за меня, переживали и поддерживали в комментариях. Да! Наконец-то я в проекте!

До сих пор не верится, все как во сне. Боюсь проснуться, но, конечно же, это наяву и мне это очень нравится!

Я никогда не думала, что можно соблюдать диету и при этом не быть голодной, как это было раньше. Первые несколько дней мне казалось, что так невозможно. Но уже появляется результат, вес пошел вниз.

Я понимаю, что в первую очередь из организма уходит лишняя жидкость, и это только начало. Сейчас главное — надо много пить воды. Я всегда считала себя водохлебом, но тут я не угадала — оказывается, еще больше надо пить. Теперь со мной всегда бутылка воды рядом. И неважно, где я нахожусь при этом: просто гуляю с собакой или сижу дома за компьютером…

И, конечно же, не скрою, что присутствует страх, что сорвусь. Иногда думаю, а вдруг не получится, а вдруг все зря? А так хочется быть той, какой я была раньше — стройной, легкой… Нет! Все! Я сильная и уверенная в себе, у меня все получится и по-другому быть не может!

Я занимаюсь в фитнес-клубе «Лига чемпионов», первое впечатление очень положительное сложилось. У меня замечательный тренер Альбина, она мне все рассказывает и помогает. Составила мне такое питание, что я не чувствую голода вообще. Только и слышу, как звонит будильник и напоминает, что пора бы поесть. А я думаю - ну сколько можно?)))) Ведь раньше я ела 2-3 раза в день, а тут каждые три часа!

Мечтаю пройти в финал конкурса. В клубе пообещали, что финалистка будет бесплатно пользоваться бассейном! А пока я плаваю в бассейне около своего дома.