блоги
блоги
Регистрация
«Я худею!»
Ольга Калугина: Ем каждые три часа. Как же это много!

Ольга Калугина: Ем каждые три часа. Как же это много!

Здравствуйте! Дорогие читатели, в первую очередь хочу сказать всем большое спасибо за то, что голосовали за меня, переживали и поддерживали в комментариях. Да! Наконец-то я в проекте!

До сих пор не верится, все как во сне. Боюсь проснуться, но, конечно же, это наяву и мне это очень нравится!

Я никогда не думала, что можно соблюдать диету и при этом не быть голодной, как это было раньше. Первые несколько дней мне казалось, что так невозможно. Но уже появляется результат, вес пошел вниз.

Я понимаю, что в первую очередь из организма уходит лишняя жидкость, и это только начало. Сейчас главное — надо много пить воды. Я всегда считала себя водохлебом, но тут я не угадала — оказывается, еще больше надо пить. Теперь со мной всегда бутылка воды рядом. И неважно, где я нахожусь при этом: просто гуляю с собакой или сижу дома за компьютером…

И, конечно же, не скрою, что присутствует страх, что сорвусь. Иногда думаю, а вдруг не получится, а вдруг все зря? А так хочется быть той, какой я была раньше — стройной, легкой… Нет! Все! Я сильная и уверенная в себе, у меня все получится и по-другому быть не может!

Я занимаюсь в фитнес-клубе «Лига чемпионов», первое впечатление очень положительное сложилось. У меня замечательный тренер Альбина, она мне все рассказывает и помогает. Составила мне такое питание, что я не чувствую голода вообще. Только и слышу, как звонит будильник и напоминает, что пора бы поесть. А я думаю - ну сколько можно?)))) Ведь раньше я ела 2-3 раза в день, а тут каждые три часа! 

Мечтаю пройти в финал конкурса. В клубе пообещали, что финалистка будет бесплатно пользоваться бассейном! А пока я плаваю в бассейне около своего дома.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 10:08 +8
Елена Москалюк и Елена Парамонова приступили к тренировкам
Елена Москалюк и Елена Парамонова приступили к тренировкам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.