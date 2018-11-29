Юлия Галактионова: Жалею, что потеряла столько времени и не взяла себя в руки раньше!

Всем привет! На сегодняшний день мой вес составляет 96 кг, это минус 11 кг с начала проекта!

Думаю, что могла сбросить бы и больше, но, увы, неделя болезни выбила меня из режима ежедневных тренировок. Сейчас я полностью восстановилась после болезни и продолжаю заниматься в клубе «Властелин».

Вес стал уходить тяжелее. Если в первое время я худела стремительно, то сейчас приходится бороться за каждый грамм.

Многие говорят, что я похорошела, и я сама это вижу. Очень жаль, что потеряно столько времени — надо было брать себя в руки раньше!

Помимо занятий с тренером я также хожу на групповые занятия.

Впервые я посетила занятия по зумбе)

Сначала я старалась на все 100% двигать всеми частями тела, только и успевая повторять движения. Под конец второго кусочка я была уже вся мокрая. В общем, все оказалось не так просто, и в плане запоминания движений, и в отношении выносливости.

Последние кусочка три я еле передвигала ногами с желанием хотя бы просто повторять движения, не говоря уже о том, что нужно постоянно еще двигаться всем телом, напрягая каждую мышцу.

Но мне очень понравилось! Танцы, конечно, очень энергичные, все это под энергичную музыку. Заряд хорошего настроения обеспечен. Спасибо всем за внимание и до скорых встреч!