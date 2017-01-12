Как провела новогодние праздники Таня Барщевцева?

Всем огромный привет! Надеюсь, у всех хорошее настроение, все уже понемногу отошли от новогодних праздников и окунулись в сладостный мир работы и прочей суеты. Что ж, новогодние праздники прошли достаточно быстро (как и все хорошее), и началась обычные рабочие будни. Я, как и обещала в прошлом блоге, отчитываюсь по проходящим событиям в моей жизни, а так же в моем клубе.



Во-первых, я побывала на корпоративе в своем клубе Fit Curves. Словами не передашь, как мне все понравилось! Атмосфера была настолько домашней и праздничной, что я даже удивилась, как быстро прошло время. Коллектив клуба как всегда не обманул моих надежд. Девочки-тренеры придумывали сценки, пели фитнес-частушки, директор выходил в образе Стаса Михайлова, чем несказанно обрадовал всю женскую половину нашего клуба. Так же была приглашена известная певица Любовь Труфанова. Когда она запела, по моему телу побежали мурашки (надо же, каким талантом может обладать человек). Ну, а главным событием для меня стал танец, подготовленный моим тренером Кристиной и девушек, посещающих по субботам танцевальный проект «Живи танцуя».

Девчонки большие молодцы, достигли успехов и получается у них уже очень хорошо.

Во-вторых, многие мне уже задали вопрос, как я питалась во время новогодних выходных. Я попробовала немного уловок. Сначала, когда все сели за новогодний стол, взяла тарелку и положила на нее сразу по ложке всех блюд, которые хотела бы попробовать. За время праздника ела понемногу, оказалось, что майонезные салаты мой организм просто не хочет принимать (даже рука за ними не тянулась), мясо и рыба были приготовлены в духовке без масла. Насчет алкоголя тоже сделала себе небольшое послабление (праздник все же) - это было пару бокалов шампанского (сухого разумеется).

А на следующий день, чтобы не соблазняться на оставшиеся вкусняшки, сразу собрала своих друзей кататься на коньках. Время провели отлично, и никакого соблазна обжорства не было.

Потом ездили на подъемники в область: катались на ватрушках и лыжах. В общем, все как советовала Лиля, но и денечек «поваляшек» на диване я тоже себе устроила за просмотром любимых фильмов.



Не буду вам врать, конечно, поглядывала в сторону сладенького и не раз, но ела понемногу. Кусочек тортика ела маленькой ложечкой с горячим чаем (для лучшего заполнения желудка). Признаюсь, что во время активного отдыха в кафе съела пару кусочков пиццы. Но мне совершенно не стыдно за это, я привыкаю жить и питаться правильно. Избежать приема вредных продуктов в нашей жизни практически невозможно, поэтому просто необходимо контролировать количество такой пищи, и просто стараться не превращать это в привычку.



И какой же вывод я из этого сделала?

* Можно проводить праздники не с полным животом и болью в желудке от обжорства, а с хорошей компанией и веселыми развлечениями.



* Не нужно отказываться от всего вкусняшного и вредного, потому что всегда есть риск сорваться.



* Главное - хорошая компания и любящие люди вокруг… И о переедании не будет и мысли!



Небольшое послесловие о влиянии алкоголя на потерю веса. Мой вес стоит на месте 68 кг и не с места. Даже небольшая доза шампанского может замедлить метаболизм почти на неделю. Поэтому мой совет всем худеющим - лучше съешьте лишнюю конфетку, чем выпейте бокал алкоголя.