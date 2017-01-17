Лилия Алексеева: Во мне как будто батарейки заменили!

Всем привет! 2017 год встретил меня неожиданными сюрпризами, новыми надеждами и верой, что именно в этот год все наладится!

Я не только давала советы, как провести праздники, но и выполнила их — все праздничные деньки я прогуляла! Мои сутки никто не отменял, а в остальные дни я не сидела дома. Немного подвели морозы, не успели на тюбингах покататься, но это мы наверстаем.



Почему-то, когда вышла прошлая статья, что я хочу научиться кататься на коньках и поеду пробовать, многие мои знакомые не поверили мне, думали — это так, для газеты. Может, я кого разочарую, но все, что я пишу — это мои планы и мысли! Я очень боялась расползтись по льду и не встать вообще, но зря боялась. С первого дня я даже не упала ни разу! Такого поворота событий я совсем не ожидала, и каталась с удовольствием. Правда, время пробежало быстро, не сравнить с эллипсоидом, на нем час тянется ого-го как! Н о теперь с гордостью могу сказать, что научу своего ребенка кататься на коньках и не буду при этом коровой на льду.



На тренировки ходила, в сауну ходила, на хот айрон ходила и даже вес увеличила… Но мои килограммы предательски стоят на отметке 76.1, это — 19.9 кг, ну никак за 20 не перейдет. Многие говорят, это возможно по другой причине, с которой мне сейчас так тяжело бороться. Благодаря такому образу жизни, я поняла, что хочу бросить курить. Но это легко сказать, но нелегко сделать. Как бороться с этой привычкой, я не знаю, мой кум сказал, берешь и бросаешь, ну вот я взяла и бросила. Не знаю, на сколько меня хватит, но попробовать решила. Пугает только одно, что все твердят: «Зря, сразу поправишься!» И я начала замечать, что жевать стала правда чаще, но стараюсь, чтобы под руку только полезные продукты попадались, кто с этим сталкивался? Есть советы?

Еще я еду в санаторий с ребенком на 3 недели, в «Ясную Поляну». Мой тренер Таня Кушнир разработает тренировки в домашних условиях, которые я обещалась исполнять и отчитываться. Еще пока не знаю, как будут проходить там мои дни, но, точно не лежа))) У меня теперь нет совсем желания полежать, хочется двигаться и двигаться, как батарейку поменяли!

