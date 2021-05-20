Марина Жутенкова: «Тренируюсь даже во сне»

Хорошая новость: я окружена прекрасными людьми.

Плохая новость: приболела, но продолжаю заниматься.

Неделя как неделя: работа, тренировки, питание, сон. Никаких соблазнов в майские праздники, а соответственно, и никаких сожалений. Вес предательски плюсанул так, что всю неделю пришлось отвоёвывать уже достигнутые рубежи, думала, и блог придётся писать с грустинкой, но нет)). Последние несколько дней порадовали: на весах уже 90 кг. (-8,6 кг от начального веса).

Тренируюсь даже во сне), а на днях приснилось, что и ночевать осталась в спортзале с мыслью «Ну, а зачем идти домой, когда завтра опять в зал». К слову сказать, мне очень нравятся тренировки, и я возлагаю большие надежды не просто на похудение, а на красивое спортивное тело. Часто лень начать, но в процессе тренировки, даже если трудно, хочется делать ещё, а в конце всегда немного жаль, что уже всё. Чувства одновременной усталости и бодрости — необычный и приятный experience.

Немаловажную роль, конечно, играет окружение, здесь мне повезло многократно (тьфу-тьфу-тьфу):

— в моменты застоя веса друзья говорят «Никакого отчаяния, жди, всё будет, вес уйдёт» и на фудкорте не советуют мне малую порцию фри, а покупают бутылочку негазированной водички;

— муж готовит еду, и у него не разбежишься (хах): он не солит и тем более ничего не сахарит. А вечером добровольно-принудительно следит за моей пешей активностью — ну я этому и рада);

— сын контролирует, чтобы ничего запретного у меня не оказалось, интересуется тренировками и хвалит меня;

— родители поддерживают на расстоянии и требуют, чтобы я начала есть зелень. Ну нет уж, на это я пойти не могу! Пусть в меня полетят камни, но это моё самое большое «нет» в еде;

— с другими участницами проекта у нас в чате тоже свои приколы, мотивации, советы и поддержка. Соревнование соревнованием, но мы как одна команда, и цель у нас одна. Не сомневаюсь, что и после завершения проекта мы продолжим здоровый образ жизни;

— персонал и клиенты фитнес-клуба «Лига чемпионов» создают приятную атмосферу для продуктивных тренировок. Некоторые из них знают о моём участии в проекте и периодически интересуются моими успехами, поддерживают меня. В том числе, приятно было пообщаться с одной из участниц прошлых «похудеек» от «Слободы», услышать слова поддержки от человека, который сам через всё это прошёл. По завершении проекта я с большой вероятностью останусь заниматься именно в этом фитнес-клубе;

— ну и конечно же, тренер Екатерина Егорова, которая пристально следит за нашим питанием, динамикой снижения веса и уменьшением объемов. Она всегда прям как чувствует, что что-то пошло не так, помогает найти и скорректировать деструктивный пиксель. Преимущественно она ведёт групповые занятия и при всей моей небольшой любви к ним (был неоднократный опыт их посещения в прошлом), с Екатериной TOTAL BODY, TABATA и STRETCH мне очень нравятся тем, что нагрузка получается разноплановой и на всё тело, упражнения всегда разные. На её тренировках кардионагрузки очень вовремя сменяются силовыми или статичными.

В целом по прошествии чуть больше полутора месяцев я не могу похвастаться дерзкой выносливостью или грандиозным увеличением рабочих весов в тренажёрах. Но что точно пришло — так это более чёткое, более качественное выполнение упражнений.(я сравниваю с тем изначальным своим выполнением, когда главным было — просто сделать). Сейчас я уже могу концентрироваться и на том, КАК сделать. Безусловно, моя техника исполнения далека от идеала, но мой неформат стал чуточку лучше.

Всем здоровья и добра, и да пребудет с нами сила!