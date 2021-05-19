Ирина Чикина: «Жаль, что не ценила свое тело раньше и в угоду еде забывала о нем»

На этой неделе весы показали -70 кг с самого начала моего пути и -8,3 кг с начала проекта. Сейчас мой вес 81,7 кг.

Сегодня мой пост будет о благодарности. Благодарности собственному телу. Благодарности за то, что оно такое сильное и выносливое. Оно смогло выдержать такую большую нагрузку и при этом не обзавестись огромным букетом хронических заболеваний. От сосудов до опорно-двигательного аппарата. И оно продолжает меняться. Становится более женственным и обретает новые, красивые формы и изгибы.

Мне так жаль, что я не ценила его раньше, что в угоду еде забывала о нем. Но жизнь невозможно повернуть назад.

Так что единственное, что я могу сделать для него, – это продолжать работать, заботиться о нем и никогда не забывать, к чему ведут неверно расставленные приоритеты.

На случай временной амнезии в телефоне всегда есть старые фото. Смотришь на них и принимаешь «холодный душ» воспоминаний.

Как всегда, уже по традиции, благодарю вас за теплые слова. Увидимся через неделю.