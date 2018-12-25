Екатерина Левина: Я вынуждена уйти из проекта

Привет, дорогие читатели! В первую очередь хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Пожелать всем крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, достатка, любви и чтобы всё желания, которые вы загадаете под бой курантов, сбылись!

Очень печально мне об этом писать, но к большому сожалению мне приходится покинуть проект. В моей жизни сложились семейные обстоятельства, и из-за которых я не могу продолжать участие в проекте. Хочу сказать большое спасибо редакции «Слободы» за то, что выбрали меня, дали шанс измениться, поверили в меня. К сожалению, я не смогла оправдать ваших надежд. Но все равно спасибо!!!

Участие в проекте пошло мне на пользу. Я многое изменила в своей жизни, вес у меня минус 15 кг — сейчас я вешу 121 кг.

Последний месяц я не могла посещать тренировки по определенным причинам (это я оставлю в тайне), но я продолжаю правильно питаться и потихоньку приду к своей цели. Также выполняю определенные упражнения дома, так как большой опыт вложила в меня Олеся Фомина, это чудесный человечек, ей отдельное спасибо.

Когда я ей сказала причину, по которой я больше не могу продолжать свой путь в проекте, она меня поддержала и сказала: «Катя, ты молодая, у тебя все впереди, и у тебя все получится!» На данном этапе мне были необходимы эти слова поддержки, чтобы продолжать все делать вне проекта.

Знаю, многие будут осуждать меня, что покидаю проект. Но я скажу так: не суди, не судим будешь! Девчонкам, которые продолжают заниматься, хочу пожелать удачи и всего самого наилучшего. На этом у меня всё. Еще раз всем СПАСИБО за понимание!