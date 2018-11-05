блоги
блоги
Регистрация
«Я худею!»
Наталья Мельникова: Размер порций на один прием пищи не должен превышать размер вашего кулака

Наталья Мельникова: Размер порций на один прием пищи не должен превышать размер вашего кулака

Всем привет! Изменилось ли что-либо в моем питании за прошедшее время? То, что я так долго игнорировала, меня настигло на этом проекте и наконец-то заставило придерживаться того пищевого поведения, которое на протяжении долгих лет рекомендовали мне врачи в связи с моим здоровьем.

Так как на весь «гастрономический мусор» было наложено табу, чайно-кофейные перерывы были заменены правильными перекусами.
Итак, утро начинается с бокала воды комнатной температуры. Потом завтрак, но не позднее двух часов после пробуждения, и все перерывы между приемами пищи не должны быть более двух часов. Размер порций на один прием пищи не должен превышать размер вашего кулака.

Завтрак, как ранее я писала, — это обычно каша, сваренная на воде, по желанию с добавлением ягод или кусочком сыра (не более 20% жирности). Через пару часов перекус — фрукт (яблоко, груша или грейпфрут) или творог (не более 9% жирности), йогурт без добавок.

Обед — это самый сытный прием пищи, салат, мясо или рыба, каша. Потом еще пара перекусов и, если в этот день есть тренировка, то обязательно покушать за час до занятий. Спустя час после тренировки можно поесть, но при условии, если до сна не менее трех часов. И, конечно, не забываем про витамины, микроэлементы и нерафинированные масла.

Также, как и необходимо слушать и слышать своего тренера, это же нужно делать и в отношении своего организма. Мой — упорно сопротивляется новым условиям жизни и, как маленький ребенок, начинает «капризничать» перед и на тренировках, отдаваясь в теле болевыми ощущениями. Как и с маленькими детьми, организм насильно, без надлома, не заставишь, здесь только терпение и постепенная перестройка на новый режим.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:14 0
Юлия Галактионова: Терпеть боль. Полюбить боль. Полюбить себя.
Юлия Галактионова: Терпеть боль. Полюбить боль. Полюбить себя.
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.