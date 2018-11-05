Наталья Мельникова: Размер порций на один прием пищи не должен превышать размер вашего кулака

Всем привет! Изменилось ли что-либо в моем питании за прошедшее время? То, что я так долго игнорировала, меня настигло на этом проекте и наконец-то заставило придерживаться того пищевого поведения, которое на протяжении долгих лет рекомендовали мне врачи в связи с моим здоровьем.

Так как на весь «гастрономический мусор» было наложено табу, чайно-кофейные перерывы были заменены правильными перекусами.

Итак, утро начинается с бокала воды комнатной температуры. Потом завтрак, но не позднее двух часов после пробуждения, и все перерывы между приемами пищи не должны быть более двух часов. Размер порций на один прием пищи не должен превышать размер вашего кулака.

Завтрак, как ранее я писала, — это обычно каша, сваренная на воде, по желанию с добавлением ягод или кусочком сыра (не более 20% жирности). Через пару часов перекус — фрукт (яблоко, груша или грейпфрут) или творог (не более 9% жирности), йогурт без добавок.

Обед — это самый сытный прием пищи, салат, мясо или рыба, каша. Потом еще пара перекусов и, если в этот день есть тренировка, то обязательно покушать за час до занятий. Спустя час после тренировки можно поесть, но при условии, если до сна не менее трех часов. И, конечно, не забываем про витамины, микроэлементы и нерафинированные масла.

Также, как и необходимо слушать и слышать своего тренера, это же нужно делать и в отношении своего организма. Мой — упорно сопротивляется новым условиям жизни и, как маленький ребенок, начинает «капризничать» перед и на тренировках, отдаваясь в теле болевыми ощущениями. Как и с маленькими детьми, организм насильно, без надлома, не заставишь, здесь только терпение и постепенная перестройка на новый режим.