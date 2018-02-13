Елена Шнаревич: «Не бойтесь что-то менять в своей жизни»

Вот и пролетел еще один месяц проекта «Похудей со «Слободой». За этот месяц в моем весе изменений по сути не произошло. К сожалению, весы показывают примерно ту же цифру: 65,8-66,1 кг. И эти цифры меняться ну никак не хотят!

Зато потихоньку меняется фигура: архитектура рук и ног, всё более четко проявляется талия.



Олеся Фомина и Елена Шнаревич.



Сейчас я занимаюсь с тренером Олесей Фоминой, которую ни на кого никогда не променяю. В принципе, мы с ней и не расставались. Всё это время она со мной носится, как «курица с яйцом». Огромное спасибо ей за это. Она помогает мне во всем. Олеся стала моим наставником, личным психологом, другом. А сейчас плюсом к «Похудейке» мы готовимся к новому конкурсу «Энергичное тело» – отсюда новые упражнения и более сложные нагрузки.

Руки я не опускаю и продолжаю заниматься с той же интенсивностью, придерживаюсь правильного питания и веду активный образ жизни. Рано или поздно лед тронется. Я уверена, что вес снова начнет снижаться.

Хотелось бы в тысячный раз поблагодарить «Слободу» за этот проект и возможность в нём участвовать! А также сказать огромное спасибо всему коллективу велнесc-центра N-ergo за помощь, поддержку и оказанное внимание.

А всем желающим похудеть хочу пожелать: не бойтесь что-то менять в своей жизни и всегда начинайте с себя. Перешагните через лень и обещания завтрашнего дня, начните меняться сегодня!