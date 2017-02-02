В чем разница между банкоматом и терминалом?

В повседневной жизни мы часто пользуемся банкоматами и терминалами. В банк идти необязательно: оплатить коммунальные услуги, положить деньги на телефон или внести взнос в погашение кредита можно с помощью устройств самообслуживания.

Разница между платежными терминалами и банкоматами состоит в том, что согласно законодательству платежный терминал принимает лишь наличные деньги, а если он имеет устройство для приема платежных карт, то перед вами банкомат.

Вместе с тем, банки, которые согласно законодательству являются операторами по переводу денежных средств, могут заключить договор с другой организацией и предоставить ей право принимать от населения наличные деньги или выдавать их, в том числе с применением платежных терминалов и банкоматов. Такие организации называются банковскими платежными агентами. Они, в свою очередь, тоже могут по договору поручить прием платежей другим организациям или индивидуальным предпринимателям, которые называются платежными субагентами.

Также есть операторы по приему платежей - это юридические лица, заключившие с поставщиками товаров и услуг договор о приеме платежей от граждан. Операторы и субагенты тоже являются платежными агентами, но уже не банковскими, а независимыми.

Если вы хотите расплатиться банковской картой, то можете воспользоваться только банкоматами, принадлежащими банкам или банковским платежным агентам.

Остальные платежные агенты имеют право принимать только наличные деньги при помощи платежного терминала.

При этом, из терминала деньги также поступают в банк, который перечисляет их адресату. И банк не должен иметь запрета или ограничения на перевод денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета. Но если Банк России ввел например, для коммерческого банка такие ограничения или запрет, банк не только обязан прекратить прием наличных денежных средств от физических лиц, но и уведомить об этом владельцев терминалов.