Как действуют кибер-мошенники

Получать зарплату или пенсию на банковскую карту, переводить деньги и платить с мобильного телефона очень удобно. Мы ежедневно обращаемся к глобальной сети, привыкли к информационным технологиям. Они делают нашу жизнь комфортнее. Этим стараются воспользоваться мошенники, использующие высокотехнологичные инструменты.

Среди новых схем мошенничества, популярных среди киберпреступников, — хитрые вирусные программы.

Чтобы получить доступ к устройству жертвы — компьютеру, мобильному телефону, планшету — и завладеть его управлением, мошенники рассылают вредоносное программное обеспечение на электронные адреса граждан либо ссылки на вредоносные ресурсы. Также атака происходит и через социальные сети и мессенджеры. Вам могут писать якобы представители крупных интернет-магазинов и приглашать перейти по ссылке, чтобы узнать о распродаже. Если вы пройдете по ссылке, зловредные программы считают конфиденциальную информацию и передадут платежное приложение под управление мошенников, которые спишут все ваши средства.

Соблюдайте правила так называемой кибер-гигиены. Рискованно устанавливать приложения из непроверенных источников, а также открывать электронные письма или сообщения от подозрительного пользователя. Не стоит посещать сайты с сомнительным содержанием. И, наконец, обязательно установите антивирусные программы на мобильные устройства и на персональные компьютеры вашей семьи.