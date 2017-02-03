блоги
блоги
Регистрация
Азбука финансов
Как действуют кибер-мошенники

Как действуют кибер-мошенники

Получать зарплату или пенсию на банковскую карту, переводить деньги и платить с мобильного телефона очень удобно. Мы ежедневно обращаемся к глобальной сети, привыкли к информационным технологиям. Они делают нашу жизнь комфортнее. Этим стараются воспользоваться мошенники, использующие высокотехнологичные инструменты.

Среди новых схем мошенничества, популярных среди киберпреступников, — хитрые вирусные программы.

Чтобы получить доступ к устройству жертвы — компьютеру, мобильному телефону, планшету — и завладеть его управлением, мошенники  рассылают вредоносное программное обеспечение на электронные адреса граждан либо ссылки на вредоносные ресурсы. Также атака происходит и через социальные сети и мессенджеры. Вам могут писать якобы представители крупных интернет-магазинов и приглашать перейти по ссылке, чтобы узнать о распродаже. Если вы пройдете по ссылке, зловредные программы считают конфиденциальную информацию и передадут платежное приложение под управление мошенников, которые спишут все ваши средства.  

Соблюдайте правила так называемой кибер-гигиены. Рискованно устанавливать приложения из непроверенных источников, а также открывать электронные письма или сообщения от подозрительного пользователя. Не стоит посещать сайты с сомнительным содержанием. И, наконец, обязательно установите антивирусные программы на мобильные устройства и на персональные компьютеры вашей семьи.

Автор: Новиков Дмитрий Михайлович, сегодня, в 12:00 +1
В чем разница между банкоматом и терминалом?
В чем разница между банкоматом и терминалом?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика