В Тульской области выявлено 140 фальшивых российских банкнот

В банках нашего региона в четвертом квартале 2016 года обнаружено 140 фальшивых банкнот Банка России. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года их количество снизилось на 5 единиц.

Как сообщили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, чаще всего преступники подделывают банкноты номиналом 1 тысяча рублей: в октябре-декабре прошлого года их выявлено 80 шт. (57% от общего количества обнаруженных фальшивок). На втором месте по популярности у фальшивомонетчиков – банкноты номиналом 5 тысяч рублей – за квартал обнаружено 57 подделок (40,7% от общего количества). Кроме того, за указанный период обнаружены одна банкнота номиналом 100 рублей и две банкноты номиналом 50 рублей.

Помимо Тульского региона, областями Центрального федерального округа, в которых в октябре-декабре 2016 года наиболее часто выявлялись фальшивые банкноты Банка России, стали Воронежская и Тверская – по 162 шт., Калужская - 132 шт., Владимирская - 126 шт. и Ярославская - 118 шт.

Также в банках Тульской области в четвертом квартале прошлого года выявлено три поддельных денежных знака иностранных государств: две стодолларовые и одна пятидесятидолларовая банкноты США.

Банкноты Банка России изготавливаются с использованием самых современных технологий и по совокупности применяемых защитных признаков не уступают ведущим мировым валютам. Регулятор постоянно проводит мероприятия, направленные на профилактику фальшивомонетничества.

Подробная информация о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков размещена на сайте www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».