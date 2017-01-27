Туляки активно решают квартирный вопрос с помощью ипотеки

Задолженность жителей нашего региона по ипотеке составила 37,4 млрд рублей (данные на 1 декабря 2016 года). За 11 месяцев прошлого года в Тульской области выдано 7319 ипотечных кредитов на общую сумму 11,64 млрд рублей.

Количество выданных за 11 месяцев 2016 года жилищных ипотечных кредитов в регионе увеличилось на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Кроме того, интересно, что туляки в прошлом году получали ипотечные кредиты исключительно в рублях. Средний срок кредитования составляет 15,3 года. Ставка по ипотеке в рублях снизилась за год с 13,6% до 12,7%.