Телефонное мошенничество: новые хитрости

Пользоваться банковской картой удобно. Этот финансовый инструмент делает нашу жизнь комфортной, экономит время. Но и аферисты, увы, не дремлют. В последнее время участились случаи телефонного мошенничества.

Получите компенсацию!

Изощренные преступники могут вам позвонить, представляясь сотрудниками, Прокуратуры, Пенсионного фонда и даже Банка России. Они сообщают о положенном возмещении ущерба от действий мошенников в прошлом, например, о компенсации за купленные медицинские чудо-товары, участие в финансовых пирамидах и т.д. Для получения обещанной компенсации предлагают что-то оплатить: подоходный налог, налог на прибыль, банковский сбор, обязательную страховку, госпошлину, комиссию за перевод денег. И скорее всего, потребуют предоставления паспортных данных и банковских реквизитов. Естественно, что после перевода денег никаких компенсаций не следует.

Ваша карта заблокирована!

Мошенничества с использованием СМС-сообщений - также одна из наиболее распространенных схем, в которых аферисты прикрываются именем Банка России. Вы можете получить СМС с текстом примерно следующего содержания: «Ваша банковская карта заблокирована. Информация по телефону: 00000000000. ЦБ РФ». В качестве отправителя может быть указан короткий номер 900, а также номера с кодом 8800.

Взволнованный держатель карты, позвонивший по указанному в сообщении номеру, попадает в фальшивую службу безопасности якобы Банка России или крупного коммерческого банка. Его убеждают, что в системе произошел сбой и предлагают сообщить данные своей карты для того, чтобы ее можно было разблокировать (возможны и другие варианты обмана). После этого гражданин теряет свои деньги.

Что делать?

Ни в коем случае не реагируйте на сообщения и звонки псевдо-«государственных» структур!

Куда жаловаться?

Если вы все же попались на удочку, срочно обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о случившемся, а информацию о факте обращения передайте в свой банк. Это поможет в расследовании схожих преступлений и предотвратит их в дальнейшем.

Ждать ли компенсацию?

На возмещение можно рассчитывать, если вы не нарушали условия использования карты, в том числе соблюдали меры по безопасности, и обратились в банк не позднее дня, следующего за днем получения от банка уведомления о совершении операции». Если же кража денег с карты стала следствием вашей собственной неосмотрительности, если вы сами сообщили преступникам свои персональные данные, банк может не возвращать деньги.