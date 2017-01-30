Е-ОСАГО: быстро и удобно

Купить полис ОСАГО с начала года можно без посещения офиса страховой компании. Для этого достаточно самостоятельно заполнить заявление на сайте страховщика.

Преимущества услуги в режиме онлайн неоспоримы. И статистика говорит сама за себя: на 29 января в Тульской области оформлено через сайты страховых организаций 990 е-полисов ОСАГО.

Для сравнения: за весь 2016 год таких электронных договоров было заключено 1076 (по данным Российского союза автостраховщиков).

Вместе с тем, некоторые автолюбители сталкиваются с трудностями во время самостоятельного заполнения заявления на сайте страховщика. Соответствующие жалобы поступают и в Банк России.

Перед непосредственным заполнением заявления стоит внимательно изучить содержание всех полей. Также подготовьте все необходимые документы (и, желательно, их сканы): паспорт, водительское удостоверение, документ о регистрации транспортного средства и диагностическую карту (для автомобилей старше трех лет).

Кроме того, туляки жалуются на медленную работу сайта страховой компании. Однако, если технические сбои в работе сайта страховщика связаны с низким качеством интернет-соединения, то необходимо обратиться за разъяснениями и помощью к своему провайдеру.

Иногда в процессе заполнения заявления сайт страховой компании зависает – и пользователь автоматически перенаправляется в другую страховую организацию. Это предусмотрено РСА, который объединяет всех страховщиков, имеющих лицензии на ОСАГО. Вы можете согласиться с таким предложением или выбрать другого страховщика. Доступ к сайту страховой организации может осуществляться через сайт РСА. Подчеркну: приобретение е-ОСАГО через агентов и других посредников – незаконно!

При возникновении проблем с покупкой полиса е-ОСАГО рекомендуется направить обращение через интернет-приемную Банка России на официальном сайте.

Письменное обращение можно направить в Отделение по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО по адресу: г. Тула, ул. Советская, 88.

К обращению приложите скриншот экрана мобильного устройства или персонального компьютера с фиксацией даты и времени обращения к сайту страховой компании.