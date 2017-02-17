Как безопасно взять онлайн-кредит

Получить онлайн-микрозайм можно по упрощенной схеме. Не нужно собирать пакет документов и ехать с ним в офис микрофинансовой организации. Достаточно иметь доступ к Интернету, паспорт и телефон.

Вместе с тем, пытаясь оформить заем через Интернет, туляки могут столкнуться с большой проблемой.

Речь идет о фиктивных компаниях, мимикрирующих под законно действующие МФО.

Их целью является нажива на легковерных клиентах. Поэтому предпочтение следует отдавать крупным игрокам рынка, имеющим большой опыт работы и хорошую репутацию. Перед тем как обратиться в МФО, проверьте, легальная ли это компания. На сайте регулятора есть соответствующий реестр.

Впрочем, рискуют не только заемщики, но и кредиторы. Существует риск неправильной идентификации клиента: мошенник может попытаться получить деньги взаймы, выдавая себя за другого. Поэтому для идентификации клиентов МФО обязаны проводить идентификацию клиента (в соответствии с требованиями Закона №115 ФЗ). Они могут это делать, привлекая банки, имеющие генеральную лицензию и удовлетворяющие жестким требованиям.

Займы, предоставляемые гражданам через Интернет, и займы, выдаваемые в офисе МФО, регулируются едиными нормами законодательства о потребительском кредитовании. В том числе на онлайн-кредиты распространяются ограничения по предельному размеру долга: совокупный размер процентных выплат не может более чем в три раза превышать сумму основного долга займа. Если вы взяли заем 5 000 рублей. Что бы ни случилось, задолженность ни в какой момент не может превысить 20 000 рублей. Эта сумма включает сумму займа в размере 5 000 рублей и начисленные проценты в размере 15 000 рублей (5 000 рублей х 3). Однако данное ограничение не распространяется на неустойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату.

Считаете, что МФО нарушает ваши права? Обратитесь в Отделение по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Адрес: Тула, улица Советская, 88, либо интернет-приемная Банка России.