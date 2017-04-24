Поговорим о банковских картах

Дорогие читатели!

Рад снова приветствовать вас в моем блоге. Был вынужден временно отсутствовать на этой площадке по независящим от меня причинам. Надеюсь, таких длительных перерывов в нашем общении больше не будет, хотя материалы скорее всего будут публиковаться несколько реже, чем было до этого. Тем не менее, очень рад возобновлению наше общения! И сегодня предлагаю поговорить о банковских картах.

Дайте, что ли, карты в руки

Вы можете себе представить современного человека, живущего в стремительном ритме города и не пользующегося банковской карточкой? Я – нет. Этот компактный, удобный и безопасный (с оговоркой на грамотное использование) платежный инструмент помогает оплачивать покупки товаров и услуг в два счета, при этом экономя драгоценное время и даже деньги.

Тратишь и экономишь

Допустим, у вас еще нет платежной карты и вы только выбираете ее. Для начала стоит определиться, для каких целей вам нужна карточка. Важным фактором влияющим на выбор банковской карты того или иного банка может стать наличие удобной и выгодной программы лояльности, например, в рамках кобрендинговых проектов банка с другими компаниями: авиаперевозчиками, операторами сотовой связи, автозаправками, розничными сетями, ресторанами. В России очень популярен авиакобренд. Схема проста: за каждую потраченную по карте сумму денег начисляются бонусные мили. Ими можно полностью или частично расплатиться при покупке авиабилета. Кроме того, за активное использование банковской карты можно получить много приятных бонусов. Речь идет о возврате процента от суммы покупки (так называемый кэшбэк), скидках в магазинах, льготном обслуживании в рамках партнерских программ и т.д.

Сколько стоит?

Стоимость обслуживания – это еще один момент, который нужно учесть при выборе карты. Не все карты бесплатны в обслуживании. Одно дело, если карточка нужна для получения социальных выплат. Она бесплатная. Такие есть у пенсионеров, молодых мам. Тарифы могут быть разными не только в разных банках, но и в пределах одного банка на разные карты в зависимости от ее категории – классическая или премиальная – и, соответственно, привилегий, которые карта может дать (размер овердрафта, дополнительные услуги и пр.). Тщательно ознакомиться с тарифами следует до подписания договора.

Карты бывают разными

Кроме прочего, карты делятся на виды еще и по принадлежности средств: дебетовые, с разрешенным овердрафтом, кредитные и предоплаченные. Первые, пожалуй, самые распространенные: вы совершаете покупки в пределах суммы, имеющейся на счете.

С овердрафтом – это та же дебетовая карточка, но позволяющая иногда уходить в оговоренный в договоре «минус». Карты с разрешенным овердрафтом часто бывают привязаны к зарплатным проектам, поэтому выданный кредит погашается автоматически при перечислении зарплаты.

Кредитные карты позволяют пользоваться заемными средствами, которые должны быть возвращены в срок, указанный в договоре. Особенность кредиток в том, что ими лучше оплачивать покупки, а не снимать наличные – за это придется заплатить существенную комиссию.

Бывают еще предоплаченные карты. Они позволяют совершать покупки по такому же принципу, что и дебетовые – в пределах суммы на карте. Распространенный вид предоплаченных карт – подарочные. Как правило, они не персонализированные и не требуют идентификации клиента, если на карте небольшая сумма.

Наверняка, многие из вас знают, что сегодня некоторые банки предлагают дебетовые карты с бесконтактной технологией PayPass или PayWay. Одно касание – и вы расплатились. Это особенно удобно, если вы часто расплачиваетесь картой: покупаете продукты, оплачиваете проезд в транспорте или бензин на заправке, платите картой в аптеке и других торговых точках.

А о безопасных покупках в интернете мы поговорим в следующий раз.