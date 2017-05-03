5 советов безопасного шопинга в интернете

Купить билеты в кино или подарок близкому человеку, выбрать новый гаджет и тут же оплатить его в два клика, забронировать гостиницу... Как часто вы совершаете покупки, не выходя из дома? Согласитесь, во-первых, это быстро и удобно, во-вторых, товары на сайтах стоят, как правило, дешевле, чем в магазине. Но всегда ли покупки в режиме онлайн безопасны? Да, если соблюдать элементарные правила «электронной безопасности».

1. Выбирайте проверенные сайты

Читайте внимательно то, что написано в браузерной строке. Более безопасны сайты, адреса которых начинаются с «https://». Буква «s» означает, что все данные будут передаваться в зашифрованном виде, в том числе и данные вашей платёжной карты. Если же адрес сайта начинается просто с «http://», без «s», то это, конечно, не значит, что сайт ненадежный, но реквизиты вашей карты будут передаваться в интернет в открытом виде.

Кроме того, стоит обратить внимание на название сайта, тем более, если речь идет об известных брендах – именно их популярностью и пользуются мошенники, создающие сайты-клоны. Фальшивый (фишинговый) сайт обычно имеет очень схожий дизайн с оригиналом. Отличается он от настоящего, как правило, одной-двумя буквами в названии. Расчет прост: не все внимательно смотрят на адресную строку браузера.

2. Установите антивирусное программное обеспечение

Для безопасности персональных данных покупки через интернет лучше совершать с собственного компьютера, снабженного антивирусной программой.

Мошенники не всегда ждут, когда вы посетите созданный ими фальшивый сайт и оставите там свои реквизиты.

Часто они рассылают сообщения на электронную почту, якобы, от известных компаний. В письме обычно говорится о привлекательной скидке, действующей только сегодня – достаточно лишь перейти по ссылке. После этого аферисты через вредоносное программное обеспечение получают доступ к вашему компьютеру и программе «Мобильный банк», если вы ею пользуетесь.

3. Пользуйтесь защищенным соединением

Если домашний Wi-Fi, как правило, защищен паролем и в нём используется шифрование передаваемых данных, то общественные сети таким свойством обладают не всегда. Если вы не ИТ-специалист, то при выборе общественной сети отдайте предпочтение той, что предполагает вводить пароль, так как обычно при этом используется и шифрование данных, их сложнее перехватить и прочитать. Кроме того, надо понимать, что вы не знаете, кто является администратором такой открытой сети, и какую информацию он может попытаться получить от её пользователей.

4. Не вводите ПИН-код

Если на сайте, где вы планируете что-то купить, вас просят ввести ПИН-код, это уловка мошенников. Никогда не вводите ПИН-код карты! Банк должен предоставлять для проведения платежей одноразовые коды-пароли, которые приходят в СМС. В некоторых случаях магазин может попросить ввести код с обратной стороны карты (CVV/CVC), но никогда ПИН-код. Что бы вам ни говорили, никому не сообщайте данные своей карты, даже если вам позвонит человек, который представится сотрудником банка или компании, на сайте которой вы совершаете покупки.

5. Заведите виртуальную карту

Для совершения покупок в сети лучше завести виртуальную карту. Как правило, такая карта не имеет физического носителя. Вместо привычной платежной карты клиент получает только ее реквизиты, которые понадобятся для оплаты в интернете: срок действия, ее номер и CVV2-код (защитная цифровая комбинация).

Преимуществами виртуальных карт является то, что их можно открыть за несколько минут без посещения банка, например, через приложение онлайн-банк. Более того, можно самостоятельно установить лимиты на операции и пополнить карту на определенную сумму непосредственно перед покупкой. При оплате покупки деньги списываются с отдельного счета виртуальной карты, а не с основного счета, поэтому даже если злоумышленнику станут известны реквизиты такой карты, он не сможет получить доступ к основной сумме.