Правила пользования банковскими картами

Сегодня многие туляки активно пользуются банковской картой. Она позволяет легко и быстро оплатить связь, коммунальные услуги, интернет-покупки. К сожалению, мошенники тоже не дремлют, изобретая все более изощрённые способы охоты за чужими деньгами. Поэтому я рекомендую соблюдать нехитрые правила пользования банковской карточкой:

Не храните рядом с картой PIN-код, и уж тем более не записывайте его на карте.

Никому не сообщайте реквизиты своей карты или одноразовые пароли, присылаемые по СМС, даже если человек представляется сотрудником вашего банка.

Игнорируйте СМС с неизвестных номеров о блокировке вашей карты.

Не следует выпускать из виду свою платежную карту. Кто-нибудь может записать ее данные, а потом расплатиться вашей картой в интернете.

Никому не передавайте свою карту, если она не будет находиться в поле вашего зрения, в том числе в магазинах, ресторанах, на заправках. Если у вас есть хоть малейшее подозрение, что данные вашей карты в руках злоумышленников, не теряя времени, позвоните в банк и заблокируйте ее.

Не передавайте другим лицам свой мобильный телефон или планшет, не оставляйте их без присмотра, если с них можно войти в ваш «Мобильный» или «Интернет банк».

Если у вас подключен «Мобильный банк», и вы решили сменить номер телефона, обязательно отключите эту услугу от номера, от которого планируете отказаться. Помните, что если не пользоваться телефоном некоторое время, то через несколько месяцев сотовый оператор может отдать ваш «старый» номер другому абоненту, который может воспользоваться подключенной к номеру картой.

Кроме того, не стоит хранить все свои деньги на банковской карте. Получили зарплату? Оставьте небольшую сумму на карте для покупок продуктов и прочих небольших текущих расходов. Остальные средства можно хранить на отдельном счете, который легко открыть через онлайн приложение не выходя из дома. Крупные покупки, как правило, каждый из нас планирует заранее. К этому можно подготовиться: в день покупки перевести необходимую сумму на карту.