В Тульской области отмечен рост кредитования

В нашем регионе за 2016 год объем кредитования физических лиц вырос в 1,3 раза по сравнению с 2015 годом.

За прошлый год туляки получили в банках кредитов на общую сумму около 63,9 млрд рублей. На 1 января 2017 года в регионе задолженность по кредитам физических лиц составила 98,5 млрд рублей.

Для справки: на начало года на территории региона действовали два региональных банка, девять филиалов банков, головные офисы которых находятся в другом регионе, 297 внутренних структурных подразделения (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы) кредитных организаций и филиалов.