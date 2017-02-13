Как купить е-ОСАГО, не попав в ловушку мошенников?

Тульские автовладельцы предпочитают приобретать полис ОСАГО через сайт страховщика – этим стали пользоваться злоумышленники для обогащения за чужой счет. К концу января было обнаружено около десятка фальшивых сайтов. Причем, подделками оказались якобы интернет-ресурсы нескольких крупных страховых компаний и даже Российского союза автостраховщиков (РСА).

Сайт-клон обычно имеет схожий дизайн с оригиналом, может предоставлять возможность оформить полис онлайн и оплатить его на сайте.

Важное отличие поддельного сайта страховщика от настоящего – название страницы.

Мошенники дают фальшивке имя, которое отличается от оригинала одной-двумя буквами. Ссылки на фальшивые сайты можно встретить в поисковых системах, в соцсетях, в электронных письмах.

Разумеется, после перевода денег автовладелец не получает подлинного полиса ОСАГО. Аферисты могут выслать своему «клиенту» на электронную почту переделанный файл настоящего бланка е-ОСАГО с печатями и поддельными подписями. Подобные «полисы» недействительны!

Еще одна опасность заключается в том, что мошенники помимо денег за фальшивый полис получают от неосторожного клиента и персональные данные (информацию о его банковской карте, пароль от электронной почты и т. д.) и могут использовать это в своих целях.

Чтобы не попасть в ловушку, следует оформлять е-ОСАГО только на официальном сайте страховой компании, продающей электронные полисы. Чтобы узнать правильный адрес сайта страховщика, уточните список на сайте РСА в разделе «Электронный полис ОСАГО». Внимательно проверяйте соответствие адреса сайта официальному сайту страховой компании, а также изменение этого адреса при переходе на новые страницы сайта. Одним из признаков сайта-клона может считаться предложение оплатить полис ОСАГО через сервис электронных кошельков.

Также не следует пользоваться услугами сайтов-«посредников», которые продают полисы разных компаний, поскольку посредничество в е-ОСАГО запрещено законом.

Если вы все-таки стали жертвой обмана, следует обратиться в правоохранительные органы.