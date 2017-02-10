Можно ли обменять поврежденные деньги?

Случаи, когда в кармане выстиранной одежды обнаруживаешь выцветшую купюру, происходили со многими. Выбрасывать такие деньги ни в коем случае не нужно. Как же поступить?

Все зависит от степени испорченности денег. Если на купюре мелкие дефекты (потертости, загрязнения, надорванные краешки, углы и т.п.), вы можете смело расплатиться ею - деньги с такими повреждениями обязаны принять в любом магазине.

Если у вас оказались банкноты с более значительными повреждениями, то следует обращаться в любую кредитную организацию. Они подлежат обмену. Речь идет о банкнотах, утративших значительный фрагмент, но сохранивших не менее 55% от первоначальной площади; склеенных из фрагментов (без учета количества частей), из которых один или несколько принадлежат одной банкноте и занимают не менее 55% от первоначальной площади, составленных из двух фрагментов, принадлежащих разным банкнотам одного номинала, если каждый фрагмент отличается от соседнего по графическому оформлению и занимает не менее 50% от первоначальной площади банкноты.

Деньги, имеющие существенные повреждения (в том числе обожженные, подвергнутые воздействию агрессивных сред, обугленные и истлевшие), кредитная организация направляет на экспертизу в Банк России.

Прием денег на экспертизу осуществляется по заявлению клиента. Обратите внимание, обмен и прием на экспертизу денежных знаков Банка России совершается бесплатно.

Поврежденные монеты обязаны обменивать или принимать для направления на экспертизу в Банк России все отечественные банки.

Обмену по номиналу подлежит монета, сохранившая не менее 75% от своей первоначальной массы, не содержащая признаков подделки, имеющая повреждения первоначальной формы (погнутая, сплющенная, надпиленная, имеющая отверстия и следы удаления металла), имеющая следы воздействия высоких температур и агрессивных сред (оплавленная, травленая, изменившая цвет). Повреждения не должны препятствовать однозначной идентификации номинала и принадлежности к монете Банка России. Обмен такой монеты должен производиться бесплатно и без ограничения суммы.

Отказ сотрудников банка принять от клиента монеты неправомерен и может рассматриваться как нарушение федерального законодательства. В подобных случаях вы вправе обращаться с жалобами в Банк России.

В структуре регулятора работает Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, в компетенцию которой входит рассмотрение жалоб. Направить жалобу можно разными способами. Например, через раздел «Интернет-приемная» на сайте www.cbr.ru. Или в письменном виде непосредственно в Отделение по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по адресу: 300041, г. Тула, улица Советская, 88.