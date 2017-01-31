«Займы до зарплаты» теперь брать спокойнее

Каждый из нас бывает в ситуации, когда срочно нужна небольшая сумма денег, а до зарплаты еще неделя. Многие обращаются в микрофинансовые организации (МФО) с целью получения небольшого займа. Тем более, что с 1 января 2017 года права клиентов МФО защищены лучше.

Речь идет о займах в небольших суммах – до 30 тысяч рублей, предоставляемых на 1–2 недели.

Само название «займы до зарплаты» говорит о том, что эти средства берутся на какие-то экстренные нужды, связанные, например, со здоровьем. За срочность приходится платить – ставки в МФО выше, чем в банках. Однако при коротких сроках пользования займом действительная переплата составит 15–20% – вполне посильно для заемщика, который осознанно планирует вернуть деньги вовремя.

С 1 января 2017 года вступило в силу трехкратное ограничение начисления процентов по договору потребительского микрозайма, заключенному начиная с этой даты. Если срок возврата по договору не превышает одного года, МФО не вправе начислять гражданину проценты после того, как их сумма достигнет трехкратного размера суммы займа.

Например, если вы взяли заем на сумму 7 000 рублей, что бы ни случилось, задолженность ни в какой момент не может превысить 28 000 рублей. Эта сумма включает сумму займа в размере 7 000 рублей и начисленные проценты в размере 21 000 рублей (7 000 рублей х 3). Данное ограничение не распространяется на неустойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату.

Уточню, что еще одно ограничение касается просрочки возврата краткосрочного (до одного года) потребительского микрозайма. После возникновения просрочки МФО может начислять должнику проценты только на оставшуюся (непогашенную) часть суммы основного долга. Однако начисление прекратится, как только проценты достигнут двукратного размера этой суммы. При этом МФО сможет вновь начать начисление процентов только после частичного погашения заемщиком займа и (или) уплаты причитающихся процентов.

Обратите внимание, что информацию об этих ограничениях каждая МФО обязана размещать на первой странице краткосрочного договора потребительского займа перед таблицей с индивидуальными условиями договора. Чтобы избежать недопонимания с МФО, настоятельно рекомендую вам тщательно прочитать договор перед подписанием. Перед тем как обратиться в МФО, обязательно проверьте, легальная ли это компания – на сайте Банка России есть соответствующий реестр.

Если вы считаете, что МФО нарушает ваши права, можно обратиться в Отделение по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу: г. Тула, ул. Советская, д.88. Или направьте обращение через интернет-приемную Банка России на официальном сайте.