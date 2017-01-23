Кредит и потеря работы

Такой финансовый инструмент, как кредит, прочно вошел в нашу жизнь. Граждане берут кредиты, чтобы, например, оплатить образование, сделать дома ремонт и для других важных целей. Но что же делать, если вы потеряли работу и не имеете возможности выплачивать кредит?

Прежде всего, оказавшись в такой ситуации, вы вправе письменно обратиться к руководству кредитной организации, выдавшей кредит, с просьбой о реструктуризации задолженности с приложением документов, свидетельствующих о временном ухудшении финансового положения, а также – в эту или другие кредитные организации – с просьбой о рефинансировании взятых кредитов. Однако принятие соответствующего решения банком является его правом, а не обязанностью. При этом, следует помнить, что закон устанавливает право кредитора уступить права требования по ссуде третьим лицам, в том числе и коллекторским агентствам.

Запомните: не стоит пытаться спрятаться от проблемы, поскольку она никуда не денется.

Лучше попытайтесь договориться со своим кредитором. Чем раньше вы к нему обратитесь, тем больше шансов на то, что взаимоприемлемое решение будет найдено. Это могут быть кредитные каникулы, в течение которых вы будете платить только проценты, увеличение срока кредита и, соответственно, уменьшение ежемесячного платежа, рефинансирование дорогих кредитов с помощью более дешевых и т. д.

Подчеркну еще раз, что идти вам на уступки – право, а не обязанность кредитора. Кредит – это договорные отношения, стороны которых соглашаются выполнять определенные обязанности добровольно, поэтому вся полнота ответственности лежит на заемщике и кредиторе. Договариваться в первую очередь нужно им, ведь даже Банку России законом запрещено вмешиваться во взаимоотношения кредитора и должника.