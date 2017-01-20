Если неправильно рассчитали стоимость полиса ОСАГО

Случаи, когда при оформлении полиса ОСАГО страховщики допускают ошибку, нередки. В такой ситуации автовладельцу необходимо обратиться в страховую компанию с требованием учесть скидку за безаварийное вождение, так называемый коэффициент «бонус-малус» (КБМ). Это один из поправочных коэффициентов для расчета стоимости полиса ОСАГО, который учитывает количество страховых случаев водителя, виновником которых он являлся. За безаварийную езду предусмотрены скидки при оформлении полиса:

5 процентов за каждый год, до 50 процентов максимум, а для виновников ДТП, наоборот, вводится повышающий коэффициент: от 1,4 до 2,45.

Подчеркну, при расчете коэффициента «бонус-малус» страховщики обязаны пользоваться значением, указанным в автоматизированной системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, которую ведет Российский союз автостраховщиков (РСА). Если страховая компания не может устранить проблему с расчетом коэффициента «бонус-малус», направьте жалобу в Центральный банк Российской Федерации. Ее можно подать в письменном виде, направив в Отделение по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО по адресу: г. Тула, ул. Советская,88, либо в электронном виде через раздел «Интернет-приемная» на сайте Банка России www.cbr.ru.

Если в результате выяснится, что расчет коэффициента «бонус-малус» действительно произведен неправильно, Банк России обязует страховую компанию внести соответствующие исправления в систему. При этом рекомендуется направить жалобу и в РСА, который взаимодействует со страховыми компаниями по исправлению неправильно рассчитанных коэффициентов КБМ.

Если вы обнаружили, что страховые компании не учитывали скидку за безаварийную езду, то переплаченные деньги можно вернуть. Вместе с тем, Банк России и его территориальные органы, действуя в соответствии с компетенцией, установленной ст. 30 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», не вправе обязывать страховую компанию выплатить излишне уплаченную часть страховой премии по договору ОСАГО, заключенному более одного года назад и срок действия которого истек к моменту вашего обращения.