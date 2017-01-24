Платеж не дошел до адресата. Что делать?

Переводить деньги через платежный терминал быстро и удобно. Однако Если вы совершили платеж таким образом и обнаружили, что деньги не дошли до адресата, не паникуйте.

Согласно действующему законодательству, перевод денежных средств (за исключением электронных денег; электронные деньги не тождественны безналичным деньгам) осуществляется в срок не более трех рабочих дней.

Отсчет ведется со дня списания денежных средств с банковского счета плательщика или с момента внесения плательщиком наличных. Перевод же электронных денег происходит моментально. Если деньги не дошли до адресата в срок или, что хуже, совсем не дошли, необходимо направить свои претензии в письменном виде в организацию, данные которой указаны в чеке.

Обязательно сохраните чек и, при возможности, сделайте с него копии – чеки быстро выцветают. В претензии обязательно укажите дату и время проведения операции, местонахождение устройства и реквизиты платежа: сумму денежных средств и получателя. Ответ на вашу претензию должен быть направлен не позднее 30 дней с даты ее получения.

Также можно направить жалобу в Отделение по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО по адресу: г. Тула, ул. Советская, 88, либо в электронном виде через раздел «Интернет-приемная» на сайте Банка России.