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Азбука финансов
Сколько туляки должны банкам по ипотеке

Сколько туляки должны банкам по ипотеке

Задолженность жителей Тульской области по ипотеке составила 36,8 млрд рублей (данные на 1 ноября 2016 года). За десять месяцев прошлого года в регионе выдано 6565 ипотечных кредитов на общую сумму 10,4 млрд рублей.

По данным Отделения по Тульской области Банка России по ЦФО, количество жилищных  ипотечных кредитов в  регионе  увеличилось почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 

В Банке России уточнили, что туляки в прошлом году получали ипотечные кредиты исключительно в рублях. Средний срок кредитования составляет 15,2 года. Ставка по ипотеке в рублях снизилась за год с 13,7% до 12,8%. 

Автор: Новиков Дмитрий Михайлович, сегодня, в 10:00 0
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