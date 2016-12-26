Актуальные вопросы туляков о кооперативах

Один из основателей кредитной кооперации в России князь А.И. Васильчиков в написанной в 1872 г. работе «Ссудосберегательные товарищества в России» отмечал:

«Условия, которые характеризуют народный кредит, суть следующие: он должен быть местным, он должен быть личным, он должен быть мелким. И только при этих трех условиях он достигнет своей цели - быть общедоступным».

- Кредитные кооперативы публично заявляют, что дают выгодные займы.

- Право предоставления потребительских займов этим организациям определено принятым в 2013 году Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)». При этом нужно четко понимать: КПК предоставляет финансовую помощь только своим членам. Предоставляя займы своим пайщикам, кооператив использует средства фонда финансовой взаимопомощи, сформированные за счет личных сбережений пайщиков.

Если в КПК участвует более тысячи пайщиков, то закон предусматривает обязательное создание в кооперативе комитета по займам. Предоставление займов осуществляется путем заключения договора в письменной форме, несоблюдение которой влечет за собой его недействительность. Следует обратить особое внимание на необходимость соблюдения кооперативных принципов и юридической чистоты отношений займа в кооперативе. При недоверии пайщиков пойдет массовый отток их сбережений из кооператива, что может поставить его на грань финансовой несостоятельности. В качестве примера недобросовестности можно привести использованный в одном из кооперативов «заем на 100 лет». Ни пайщики, ни юридические лица, как правило, столько не живут, поэтому о реальном возврате этих денег говорить не приходится. Значит, под предлогом займа фактически осуществлялось дарение чужих денег некоторым пайщикам в ущерб другим, что может быть квалифицировано как притворная сделка или мошенничество.

Если вдруг КПК начинает выдавать займы лицам, не являющимся его членами, то он фактически подвергает себя рискам, которые не сможет регулировать сам.

- Формируется ли у пайщика КПК его кредитная история?

- Да, конечно. Кредитные кооперативы - как и банки - обязаны представлять имеющуюся у них информацию в отношении всех заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр. При этом получение согласия заемщика на представление информации не требуется. Это же правило распространяется на поручителей по договору займа. Такое требование установлено Федеральным законом «О кредитных историях».

- Вклады до 1,4 млн рублей в банках, которые входят в систему страхования, защищены при любом развитии дел. А как с сохранностью средств в КПК – их возврат пайщику кто-то гарантирует?

- При привлечении личных сбережений пайщика кредитный кооператив обязан предоставлять информацию о страховании риска ответственности КПК за нарушение договора, на основании которого привлекаются денежные средства его члена. Все кооперативы также обязаны формировать резервный фонд для обеспечения сохранности денежных средств пайщиков. Его минимальная величина от 2 до 5% от привлеченных средств. Резервный фонд используется для непредвиденных расходов или для покрытия убытков кооператива, понесенных в течение финансового года.

Кредитный кооператив имеет право привлекать сбережения только в том случае, если является членом одной из саморегулируемых организаций, где для защиты интересов вкладчиков в соответствии с законодательством формируется компенсационный фонд - он обеспечивает дополнительные гарантии для кооперативов. Около года назад было опубликовано указание Банка России «О принятии саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов решения о компенсационных выплатах из компенсационного фонда». Там говорится о порядке принятия решения СРО о выплатах из компенсационного фонда при недостаточности собственного имущества кредитного кооператива для выполнения его обязательств перед пайщиками.

С участием Банка России также продолжается обсуждение, какой должна стать единая система сохранности сбережений членов КПК. Есть предложение, согласно которому компенсационные фонды СРО кредитных кооперативов могут быть «собраны» в единый денежный фонд. Предполагается, что новая система сможет предоставлять достаточные гарантии того, что в случае банкротства деньги пайщиков могут быть возвращены им в определенных - существенных - объемах. Сейчас, когда компенсационный фонд раздроблен по всем СРО кредитных кооперативов, размер ответственности на один КПК составляет не более 5% от фонда. Пока системы гарантирования сбережений пайщиков КПК наподобие государственной системы страхования вкладов в банках нет, поэтому, принимая решение о вступление в кредитный кооператив, все риски потенциальный пайщик принимает на себя.

- Доверять ли кредитному кооперативу, который вроде бы только-только начинает деятельность и при этом рекламирует себя крайне агрессивно?

- Закон ограничивает численность кооператива нижним пределом: 15 физических или 5 юридических лицами; кредитный кооператив, членами которого являются и физические, и юридические лица, может быть создан не менее чем 7 указанными лицами. Практика надзора за деятельностью КПК свидетельствует - если в начинающем свою деятельность кооперативе идет резкое нарастание численности пайщиков, это сигнал для повышенного внимания: возможно, под этой вывеской пытается «спрятаться» финансовая пирамида. Отличительная особенность финансовых пирамид - формирование денежной массы не за счет доходов от уставной деятельности, а за счет привлечения новых членов. При этом сколько-нибудь значительное обогащение основателей пирамиды возможно лишь при массированной рекламе, зазывающей в организацию.

Недопустимо создавать такой порядок приема в кооператив, при котором случайные люди будут приглашать в него случайных людей. Такие примеры были: «агенты», работающие по разовым договорам, не являющиеся его членами или сотрудниками, зазывали в кооператив всех подряд, разъезжая по населенным пунктам и обещая «процент по вкладам выше банковского» и «большие кредиты». Юристы оценивают такие действия, как нарушение законодательства о рекламе, обман или введение в заблуждение людей о характере деятельности КПК. Вступление пайщика в кооператив при таких обстоятельствах может быть признано сделкой под влиянием обмана или заблуждения. Их руководители рискуют быть привлеченными к уголовному преследованию за незаконную банковскую или предпринимательскую деятельность либо за мошенничество. Но это уже дело правоохранительных и судебных органов.

- Подводя итог, дайте, пожалуйста, нашим читателям, которые уже являются членами КПК, рекомендации, как сделать работу кооператива более эффективной.

- Каждый, кто вступает в члены КПК и становится его пайщиком, автоматически принимает на себя ответственность за возможные долги кооператива. Поэтому принимайте активное участие в управлении кооперативом - участвуйте в общих собраниях пайщиков, вдумчиво читайте отчетность, аудиторское заключение, знакомьтесь с результатами проверок. Проверяйте сведения о кандидатах в правление и контрольно-ревизионный орган, внимательно изучайте проекты вносимых в устав КПК изменений и внутренних документов. Будьте финансово ответственными!